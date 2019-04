MÚSICA I MÚSICS DEL BAGES

n temps de Pasqua, la tradicional cantada de caramelles ha tornat a recórrer novament la comarca del Bages i altres indrets de Catalunya per celebrar, amb alegria, la Resur-recció de Crist i el ressorgiment de la vida en la primavera. Els veïns de Sant Mateu de Bages i de Castelltallat (malgrat algunes interrupcions) des del 1979 canten conjuntament les caramelles –el Dissabte Sant, matí i tarda, i el Diumenge de Pasqua, al matí– i recorren les masies amb una cinquantena de caramellaires, de totes les edats (de 4 a 70 anys), amb el vestit típic català i amb espardenyes de betes. Davant de les dues esglésies canten la sardana El jovent de Sant Mateu, amb música i lletra de Josep Font Parera (1913-1971), que realment rememora la festa pasqual: «El jovent de Sant Mateu / amb el cor ple de gaubança, / entona pel poble seu / cants d'amor i de lloança. / Cants pel Crist ressuscitat / que amb la mort ens donà vida, / cants alegres pel veïnat / perquè n'és Pasqua florida». Aquesta sardana coral molt popular és enregistrada a Sardanes al Bages (1989) i Sardanes d'or. Corals (1992), per la cobla La Principal de La Bisbal, dirigida per Josep Cassú, amb la Polifònica de Puig-reig, amb Ramon Noguera de director. Enguany, per les caramelles dirigides per Elena Morros, com des de fa anys, a més van cantar Cant esperançat -música de Josep M. Serra i lletra de Pere Fons-, i el grup de petits, Vine, vine primavera, popular, i Power to the barretina –dels Strombers, grup format a Cardona–; i amb la direcció coreogràfica de Jordi Vilaseca, van ballar el Ball de pastors, el Ball de les Majorales d'Ulldemolins i els petits En Joan petit quan balla, a més del tradicional Ball de cascavells.

Cal remarcar la importància i l'antiguitat del Ball de cascavells, documentat des del 1908, quan amb motiu de la celebració del Centenari de les Batalles del Bruc, a Manresa, la colla Homes de demà, de Sant Mateu de Bages, amb el seu estendard, el ballaren a la mitja part de l'actuació de l'Esbart de Dansaires de l'Associació de Lectura Catalana de Barcelona, dirigit per Rafel Tudó i Aureli Capmany, director de la secció folklòrica. Desconeixem el motiu perquè es convidés precisament la colla de Sant Mateu per ballar-lo, però devia ser per la rellevància i singularitat que tenia, com ho demostra el fet que a causa dels forts aplaudiments l'hagueren de repetir. En l'any 2008 –centenari de la ballada– estrenaren un nou estendard, que des de llavors acompanya els caramellaires.

El Ball de cascavells, en la versió de Sant Mateu de Bages, el trobem enregistrat en el disc Danses del Bages (1989), dirigit per Josep Padró i Joan Ballús, interpretat per la cobla La Principal de La Bisbal amb la instrumentació de Francesc Juanola.

Joan Amades se'n fa ressò en el seu Costumari Català (1950) i en Danses de la Terra. Música i Dansa tradicional de les comarques de Barcelona (1956), anotant els quatre motius melòdics que formen el Ball de cascavells, amb la grafia, les figures per ballar-lo, i una explicació coreogràfica molt detallada. També Ramon Vilar i Josep Crivillé l'inclouen en el seu llibre dedicat als balls de cascavells (2003).

És característic del Ball de cascavells de Sant Mateu de Bages, convertit des de fa molt anys en dansa de caramelles, fer els moviments molt accentuats per fer sonar ben fort els cascavells. És com una mena de reafirmació de la voluntat de continuar amb aquesta arrelada tradició.