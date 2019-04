Una ruta musical homenatjarà Joan Carles Amat, autor del primer tractat de guitarra

Joan Carles i Amat ha passat a la història com l'autor del primer tractat de guitarra que es va publicar a Europa. Nascut el 1572 a Monistrol de Montserrat –on va morir el 1642–, aquesta obra pionera va veure la llum el 1596 i és probablement la dada biogràfica més coneguda d'un personatge polifacètic que va exercir de metge, de literat i de batlle de la localitat bagenca. La vila li vol retre ara homenatge amb un festival de guitarra encara sense data: abans, però, concretament el diumenge dia 5 de maig, organitzarà un itinerari musical –Un món de gui-tarres– per diferents espais del centre històric del municipi que tindrà l'instrument de les sis cordes com a element central.

La iniciativa beu d'una activitat precedent ja llunyana en el temps però que molts encara recorden, les passejades musicals anomenades Monistrol en solfa que es van celebrar entre el 1998 i el 2002. Reeditant l'esperit d'aquella iniciativa, a partir de les 17 h de l'esmentat 5 de maig, els participants faran un recorregut amb inici a la plaça de l'Església que es clourà al pati del Palau Prioral.

L'estudiós Joan Pozo acompa-nyarà els assistents i durant el trajecte, en diferents punts, anirà explicant aspectes rellevants de la vida i l'obra de Joan Carles i Amat. No hi faltaran les mencions al llibre Guitarra española y vandola, en dos maneras de guitarra castellana y catalana de cinco órdenes ni als tractats de medicina ( Fructus Medicinae) i els Quatre-Cents Aforismes Catalans que va escriure el monistrolenc. Vuit lectors del poble faran una lectura dramatitzada de fragments d'aquest recull paremiològic: Lluís Alavedra, Carles Banqué, Josep Banqué, Maite Bodro, Manel García, Laia González, Maria Rosa Marcet i Núria Masip.

Durant l'itinerari hi haurà quatre punts on, a més de les explicacions i les lectures, també es podran escoltar un seguit d'actuacions musicals. Sota el títol de Ressonàncies místiques, el barceloní Sergi Boal (guitarra acústica electrificada i loops) presentarà una composició a mode de suite que reuneix diversos estils com el jazz, el blues i el flamenc. A Es Pilons hi seran Maike Burgdorf (llaüt) i Joan Duran (recitació poètica), amb la proposta Sota la volta gòtica, que proposarà escoltar peces compostes al segle XVI.

La introducció, els números 1 a 6 i l'Epíleg dels Valsos Poètics d'Enric Granados formen el gruix del concert Clàssics i moderns que protagonitzaran el duo de gui- tarra clàssica Albert Llavall i Emília Garcia. L'actuació, a la plaça del Bo-Bo, també inclourà temes de Llach, The Beatles i Simon & Garfunkel, entre d'altres.

La darrera aturada musical de l'itinerari - Els segles de Joan Carles Amat– s'ubicarà al pati del Palau Prioral, on Carles Blanch (viola de mà i guitarra de cinc ordres) i la mezzosoprano Paula Caminals interpretaran peces dels segles XVI i XVII a partir de les notacions que feia Amat. També faran composicions poeticomusicals de l'imaginari del monistrolenc.

L'activitat serà d'accés gratuït i oberta a tots els que vulguin gaudir d'una activitat musical a l'aire lliure. Alhora, Un món de guitarres tindrà la virtut de continuar divulgant l'obra polièdrica de Joan Carles i Amat.

El març del 2015, Monistrol de Montserrat va inaugurar l'Espai Joan Carles Amat en un annex del pavelló poliesportiu. L'equipament és concebut per acollir-hi activitats lúdiques i culturals. Un any abans, quatre estudiosos locals van publicar el llibre L'empremta del monistrolenc Joan Carles Amat, un retrat de la prolífica activitat del monistrolenc.