El cantant de Txarango presenta els dibuixos de Gubianas a Navàs com «tota una obra d'art»

«Quan vam veure els dibuixos que havia fet Valentí Gubianas per il·lustrar el conte de la nostra cançó vam sentir amor absolut. Són tota una obra d'art». Així de romàntic es va expressar ahir el cantant de Txarango, Alguer Miquel, en la presentació que es va fer del conte «Compta amb mi» a l'Alzineta de Navàs. Creat per l'editorial Nanit, acabada de néixer, es basa en la lletra de la conegudíssima cançó de Txarango i els dibuixos de Gubianas i ja se n'està venent la segona edició.

El conte està pensat perquè els pares puguin compartir amb els seus fills la música que els agrada i, a banda, que puguin treballar la confiança dels més petits a través dels conceptes que s'extreuen de la lletra de la cançó: «Hem d'aprendre a estimar bé i a acompanyar-nos en els moments difícils», va dir Miquel, que va lamentar que sovint costi tant expressar les emocions fins i tot amb els més propers. «És molt bonic que la nostra cançó, ara convertida en conte, pugui ser útil per a les famílies per treballar tot això», va afegir. El cantant va tenir també un record per a Jordi Cuixart, «de qui vam rebre ahir una bonica carta», i per a la resta de presos polítics.

Més de 200 persones, entre les quals hi havia molts infants, es van congregar per seguir l'acte a l'Alzineta, un espai verd que Valentí Gubianas va reivindicar en les seves paraules. El navassenc Quim Pujolar, encarregat de la presentació, va explicar que el dibuixant havia fet cabanes als arbres que hi havia en aquest parc abans que els talessin. Quan li va donar pas, Gubianas va esperar que «algun dia, en lloc de fer-hi pistes de pàdel, s'ampliï el parc de l'Alzineta». A principis del 2010, el govern local que hi havia llavors va talar alguns pins centenaris del parc per construir dues pistes de pàdel i renovar la que ja hi havia de tennis. Això va provocar un moviment de rebuig important entre els veïns de Navàs.

«Tot el procés de creació ha estat preciós»



L'il·lustrador navassenc va explicar emocionat que quan va rebre la proposta de les editores, Núria Puyuelo i Laia Figueras, va dubtar perquè «no tenia ni idea de si seria un èxit o un fracàs». Però com que li feia molta il·lusió, va dir, les va trucar poc després per dir-los que sí. «I la veritat és que tot el procés de creació ha estat preciós», va destacar ahir. Gubianas va explicar també que el va sorprendre molt que «l'Alguer es mirés la maqueta amb tant amor i falta de pressa, jo que estava convençut que ens dedicaria pocs minuts perquè tindria coses molt més importants a fer». Això va provocar el somriure del de Txarango, amb qui Gubianas va mostrar en tot moment molta complicitat.

Puyuelo i Figueras van assegurar durant la seva intervenció que l'editorial Nanit va sorgir a principis de març i que des de llavors tot ha estat molt nou i emocionant. «No esperàvem que el conte tingués tant èxit i que només una setmana després de publicar-lo ja haguéssim d'imprimir-ne una segona edició», van reconèixer il·lusionades. L'acte va comptar també amb unes paraules de l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, que va aprofitar per fer saber al públic els quilograms de residus que s'havien recollit els darrers dies al poble coincidint amb la campanya Let's clean Europe: 512 kg en total (61 kg d'envasos, 61 kg de paper, 23 kg de vidre, 65 kg de rebuig, 284 kg de runa) i altres objectes trobats prop del pavelló com ara un extintor i una escopeta de balins. Casals va agrair la tasca dels voluntaris i va fer una crida als veïns a seguir millorant els resultats de la recollida porta a porta.

Per acabar l'acte, Alguer Miquel i Núria Puyuelo van llegir el conte asseguts a l'escenari mentre Valentí Gubianas pintava en gran una de les il·lustracions del conte i alumnes del Combo de l'Escola de Música de Navàs tocaven la cançó «Compta amb mi» de Txarango. Després, desenes de famílies van fer cua per aconseguir la firma dels autors del conte, que no van deixar cap nen sense la seva empremta: Miquel els dedicava unes paraules i Gubianas, a més, decorava amb uns tocs de color un dels seus dibuixos que hi ha a les primeres pàgines del conte.