enèsima repetició dels clixés paranormals

LA LLORONA

? Estats Units, 2019. Terror. 94 minuts. Direcció: Michael Chaves. Guió: Mikki Daughtry i Tobias Iaconis. Intèrprets: Linda Cardellini (Anna Tate-Garcia), Roman Christou (Chris), Jaynee-Lynne Kinchen (Samantha), Raymond Cruz (Rafael Olvera), Marisol Ramirez (La Llorona). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).

Hollywood recupera una de les llegendes més populars de la cultura mexicana. La Llorona és l'esperit maligne d'una dona que va matar els seus fills i que està condemnada a deambular eternament tot cercant cada nit noves víctimes infantils. Aquesta figura tenebrosa, molt coneguda a tot Amèrica Llatina, ja havia estat tractada prèviament pel cinema, sobretot pels directors mexicans. L' opera prima de Michael Chaves indaga en les seves arrels en un pròleg ambientat en el segle XVII. La narració es trasllada posteriorment al 1973; la protagonista, una assistent social, haurà de lluitar perquè els seus fills no sucumbeixin a la voracitat d'un espectre ferotge. El film ha estat produït per James Wan, un dels noms més influents del cinema de terror actual, que ha impulsat franquícies tan populars com Saw, Insidious i Expediente War-ren. La Llorona es mou dins les coordenades de la darrera (hi apareix, fins i tot, Annabelle, que protagonitzà fa cinc anys un títol homònim) i explora, així, el terreny de les possessions i els fantasmes assassins. Ens trobem amb la nova recreació d'uns ingredients extranaturals molt tractats, fins a provocar la saturació, en els darrers anys. El jove director vol reivindicar el cinema fantàstic americà dels anys setanta (no és casual que la cinta s'ambienti en el mateix any en què es va rodar la mítica El exorcista) amb una cal·ligrafia visual en què predominen les tonalitats ombrívoles. Però aquest detall expressiu és insuficient per aixecar un relat d'horror que no afegeix res substancial a un malson que repeteix per enèsima vegada els mateixos clixés paranormals, i que és incapaç de transmetre una mica de tensió dramàtica i d'atmosfera malsana a una història que desaprofita el poder inquietant d'una icona popular.