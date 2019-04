Els dibuixos de Gubianas són «tota una obra d'art» per al cantant de Txarango

«Quan vam veure els dibuixos que havia fet Valentí Gubianas per il·lustrar el conte de la nostra cançó vam sentir amor absolut. Són tota una obra d'art». Així de romàntic es va expressar dissabte al vespre el cantant de Txarango, Alguer Miquel, en la presentació del conte Compta amb mi a l'Alzineta de Navàs. Creat per l'editorial Nanit, acabada de néixer, es basa en la lletra de la conegudíssima cançó de Txarango i els dibuixos de Gubianas, i ja se n'està venent la segona edició.

El conte està pensat perquè els pares puguin compartir amb els fills la música que els agrada i, a banda, puguin treballar la confiança dels més petits a través de la lletra de la cançó: «Hem d'aprendre a estimar bé i a acompanyar-nos en els moments difícils», va dir Miquel, que va lamentar que sovint costi tant expressar les emocions, fins i tot amb els més propers. «És molt bonic que la nostra cançó, ara convertida en conte, pugui ser útil per a les famílies per treballar tot això», va afegir. El cantant va tenir també un record per Jordi Cuixart, «de qui vam rebre ahir una bonica carta», i per la resta de presos polítics.

Més de 200 persones, entre les quals hi havia molts infants, es van congregar per seguir l'acte a l'Alzineta. El navassenc Quim Pujolar, encarregat de la presentació, va explicar que Gubianas havia fet cabanes als arbres que hi havia en aquest parc abans que els talessin. Quan li va donar pas, el dibuixant va reivindicar aquest espai verd: «Espero que algun dia, en lloc de fer-hi pistes de pàdel, s'ampliï». El 2010, el govern local va fer talar alguns pins centenaris del parc per construir-hi dues pistes de pàdel i renovar la que ja hi havia de tennis, amb el rebuig dels veïns.



«Tot el procés ha estat preciós»



El navassenc va explicar que quan va rebre la proposta de les editores, Núria Puyuelo i Laia Figueras, va dubtar perquè «no tenia ni idea de si seria un èxit o un fracàs». Però les va trucar de seguida per dir-los que sí perquè li feia molta il·lusió. «I la veritat és que tot el procés ha estat preciós», va dir. A Gubianas el va sorprendre molt que «l'Alguer es mirés la maqueta amb tant amor i falta de pressa, estava convençut que ens dedicaria pocs minuts perquè tindria coses molt més importants a fer».

Puyuelo i Figueras van assegurar durant la seva intervenció que l'editorial Nanit va sorgir al principi de març i que des de llavors tot ha estat «molt nou i emocionant». «No esperàvem que el conte tingués tant èxit i que només una setmana després de publicar-lo ja haguéssim d'imprimir-ne una segona edició».

Per acabar l'acte, Miquel i Puyuelo van llegir el conte asseguts a l'escenari mentre Gubianas recreava una de les il·lustracions que ha plasmat al conte i alumnes de l'Escola de Música de Navàs tocaven la cançó Compta amb mi. Després, desenes de famílies van fer cua per aconseguir la firma del cantant i de l'il·lustrador.