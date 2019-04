Manresa acull un càsting pel nou film del director de «Superlópez»

El Casal de les Escodines de Manresa acollirà aquest dijous 2 de maig, de 12 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h, un càsting que busca homes i dones, d'entre 18 i 65 anys, que vulguin participar en el rodatge de la pel·lícula Malnazidos, que dirigeixen Javier Ruiz Caldera (Superlópez) i Alberto de Toro. El rodatge es va iniciar divendres passat, durarà vuit setmanes i tindrà lloc en diferents indrets de Catalunya, entre els quals Cardona del 18 al 27 de maig.

Tal i com apunta la productora, el treball és remunerat. Totes les persones interessades en participar en el càsting han d'aportar el nom complert, una còpia del DNI, un correu electrònic, un número de telèfon, el número de la seguretat social, la data de naixement, el lloc de residència i les mides (alçada, samarreta, pantalons i peu).

Malnazidos és un film d'acció i aventures que dirigeixen Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro i protagonitzaran el manresà Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza i María Botto. La producció va a càrrec de Telecinco Cinema, Cactus Flower Producciones, La Terraza Films i Ikiru Films.

Ruiz Caldera i De Toro ja han treballat plegats -com a director i montador, respectivament- en els films Superlópez, 3 bodas de más i Spanish Movie. A més, Ruiz Caldera va ser el responsable de la direcció d'Anacleto: Agente Secreto i Promoción Fantasma, així com de la segona temporada de Mira lo que has hecho i alguns capítols de la sèrie El Ministerio del Tiempo.

De Toro debuta en aquest film com a director, però en el seu bagatge hi ha el muntatge de films d'èxit com Kiki, el amor se hace i sèrie com Arde Madrid i les dues temporades de Mira lo que has hecho.

El guió és obra de Jaime Marqué Olarreaga i Cristian Conti, a partir de la novel·la Noche de difuntos del 38, de Manuel Martín Ferreras. El film explica la història de dos bàndols enfrontats que han d'unir forces per superar un perill superior.