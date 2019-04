Quatre col·lectius de Manresa denunciaran, a través del teatre, les desigualtats que pateixen

Manresa ha fet un pas més per impulsar el teatre com a eina de transformació social. Si des del 2016 diferents regidories de l'Ajuntament i entitats sumes esforços per oferir programació d'obres que parlen de temàtiques d'actualitat i per oferir experiències formatives, aquest curs s'han impulsat quatre obres de creació pròpia, que es podran veure aquest dissabte (18 h) a la Sala Petita del teatre Kursaal. Les entrades ja estan exhaurides.

En el projecte MOU-Teatre hi participen alumnes de batxillerat artístic de l'institut Lluís de Peguera, joves de l'equip de serveis socials Espai Jove, el grup de teatre Cúspicus del servei integral per als malalts mentals Mosaic, i usuaris d'Ampans, fundació que treballa per la plena integració de les persones amb discapacitat intel·lectual. Cadascun dels grups ha treballat -amb la coordinació i l'acompanyament de Teti Canal, professional de les arts escèniques- per oferir una obra, d'entre 15 i 20 minuts de durada, que parla dels temes que més els preocupen, i que en moltes ocasions afecten el seu dia a dia. Canal destaca que «és important venir a veure aquests treballs. Més enllà que a nivell teatral tinguin més o menys qualitat, cal veure com s'han esforçat per fer teatre grups que potser no sabien què era un escenari o la platea. Ha estat un treball riquíssim i el resum és que tots tenen ganes de tirar endavant i millorar».

Així, els usuaris d'Ampans, que ja fan teatre, en aquest cas «han estat més que actors: han triat què volen dir a la societat, el seu personatge, com es vesteixen... S'han implicat en tot el procés», ha explicat Joan Barbé. A "Trenquem tòpics" explicaran, en to de comèdia, com és rebuda una parella amb discapacitat intel·lectual en una comunitat de veïns.

Dos col·lectius de joves molt diferents exposen com s'enfronten a la vida. Els adolescents del Peguera demostren a "Socialité"s que són un col·lectiu estressat: dels 15 alumnes que van començar el projecte només n'han quedat tres: «els joves volen implicar-se, però no poden. Els que queden parlaran, en un exercici d'improvisació, en nom dels que ho han hagut de deixar, tot i tenir ganes de continuar». Per altra banda, els joves de l'Espai Jove exposen el seu punt de vista sobre què és marxar del teu país en pastera i de l'experiència de l'acolliment a "La vuelta al pasado".

"Si queremos, sí se puede..." és el títol de l'obra que ja fa temps que fa girar el grup Cúspicus i que parla de problemes com l'explotació laboral i la guerra, que es podrien gestionar d'una altra manera. En representaran un parell d'actes. Joan Carles Gimeno, el coordinador del grup, destaca que «és un grup consolidat, i és un mèrit per a un col·lectiu al qual li costa tenir constància». A hores d'ara ja estan preparant la segona obra.

MOU-Teatre tindrà continuació el diumenge 12 de maig (18.30 i 20 h) a la Sala Els Carlins amb "The Li/ea/ving project", espectacle de creació col·lectiva que porta a terme la companyia Sargantana que gira al voltant de l'exili, l'emigració i la idea de marxar. Durant deu dies un grup d'actors dels Carlins, d'altres companyies de teatre de la comarca i persones que s'hi han apuntat individualment participaran en la creació de l'espectacle. L'entrada serà amb taquilla inversa i els diners que es recullin s'ha consensuat que es destinaran al poble saharaui, segons ha apuntat Josep Soler, d'Els Carlins.

Amb la feina transversal de les regidories de Joventut, Cohesió Social, Cooperació i Cultura, la idea és que el projecte MOU-Teatre «vagi creixent, perquè tothom està molt animat. Els col·lectius estan interessats en usar el teatre com a eina transformadora», van destacar les regidores Àngels Santolària, Mercè Rosich i Anna Crespo.