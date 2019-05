El Clam dona el tret de sortida divendres a deu dies de cinema social i activitats paral·leles

Aquest proper divendres, 3 maig, s'inaugura a Manresa la 16a edició del CLAM, que fins al proper 12 de maig portarà a la Catalunya Central un recull del millor cinema social del panorama internacional i un ampli ventall d'activitats paral·leles centrades en la justícia i la igualtat d'oportunitats.

En l'apartat a concurs, el Festival presenta 6 llargmetratges i 12 curtmetratges, obres presentades amb rigorosa estrena i inèdites a les sales de projecció de Catalunya. Els guanyadors es faran públics en l'acte de cloenda del CLAM, el diumenge 12 de maig, a les 6 de la tarda, a Navarcles.



Una quarantena de pel·lícules de gran qualitat



En l'àmbit estrictament cinematogràfic, el CLAM oferirà els propers dies una àmplia programació de pel·lícules multipremiades, com The miseducation of Cameron Post, de Desiree Akhavan, amb què s'inaugura aquesta edició divendres 3 de maig, a les 8 del vespre a l'Espai Plana de l'Om de Manresa; Rojo, de Benjamín Naishta -4 de maig, a les 8 del vespre a Manresa-; Zie mij doen (Mireu-me), de Klara van Es -10 de maig, a les 8, a Navarcles-; Female pleasure (Plaer femení), de Barbara Miller -4 de maig a 2/4 de 9 del vespre a Sallent, 10 de maig, a les 8 a Manresa, i 11 de maig, a 2/4 de 8 a Navarcles-; o Teret/The load (La carga) de Ognjen Glavonic -10 de maig, a 2/4 d'11 de la nit a Manresa-; entre altres. En total, una quarantena de títols que il·lustren algunes de les qüestions socials que desperten major interès en l'actualitat: el valor i el reconeixement de la diversitat (d'origen, d'orientació sexual, de capacitats funcionals, etc.), el dret a la igualtat d'oportunitats, i la promoció i la defensa de la igualtat de gènere, a la qual es dedicaran algunes pel·lícules i activitats paral·leles.



Novetats del CLAM 2019



Un dels plats forts d'aquesta edició serà el lliurament del premi honorífic del CLAM a l'actor català Sergi López, el dimarts 7 de maig. Durant l'acte es presentarà la seva darrera pel·lícula Staff Only, que es projectarà a Manresa després d'haver passat per la Berlinale i el Festival de Màlaga.

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya arriba també apostant fort per les novetats: per exemple, el premi INSERT, creat per AMPANS i dedicat a la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual; una taula rodona en què participaran tres reconeguts youtubers; o la presentació d'un projecte cinematogràfic que ha dut a terme el cineasta manresà Isaac Rodríguez amb interns del CP LLedoners.



Premi Pere Casaldàliga



Una altra de les cites clàssiques i centrals del Festival és el lliurament del premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, que aquest any es recau en l'Associació Escenaris Especials de Banyoles. L'acte serà el proper diumenge 5 de maig, a les 12 del migdia, a La Creueta de Navarcles. Presentarà l'acte la periodista Núria Bacardit i l'entrega anirà a càrrec del també periodista Marc Marcé.



Presentació d'un llargmetratge en col·laboració amb TV3



En el marc d'una xerrada centrada en la pobresa energètica, que es farà el dilluns 6 de maig, a les 6 de la tarda, a l'Espai La Plana de l'Om de Manresa, es presentarà en exclusiva el tràiler ambles millors escenes -en total 6 minuts de metratge inèdit- del llargmetratge "Sense sostre", en col·laboració amb TV3. L'argument gira sobre un sensesostre que malviu als carrers de Barcelona en companyia del seu gos Tuc. Assistiran a la presentació els dos directors i el productor del llarg, que presentaran el film.