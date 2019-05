El Cor de Teies de Santpedor estrena espectacle a la Sala Gran del Kursaal

El Cor de Teies de Santpedor i el Cor Itzi de Llorenç del Penedès comparteixen, a més del gust pel cant de música moderna, la feminitat de la seva composició. L'un va néixer l'any 2016 i té una trentena de components i l'altre ho va fer un parell d'anys abans i té una vintena de cantants. De l'amistat entre els respectius directors, Marc Reguant i Roser Esteban, en va sorgir un concert que, amb el títol Dones, s'estrena avui a les 6 de la tarda al teatre Kursaal de Manresa.

L'origen del projecte va ser la participació de les Teies en l'homenatge al Grup de Folk que es va celebrar fa un any a la capital bagenca. La formació santpedorenca, que també integren vocalistes d'altres punts de la comarca, va interpretar un parell de peces i va causar tan grata impressió que, tal com recorda Joan Morros, responsable del Galliner, van parlar de poder fer un concert al teatre.

«Amb la Roser ja havíem pensat de fer alguna cosa plegats», explica Marc Reguant, que dirigeix el Cor de Teies: «I vam creure que podíem tirar endavant un concert amb cançons escrites per dones o que parlen de les dones». El repertori està format per peces d'amor, desamor, amistat, lluita, tendresa, vida... amb títols com El testament d'Amèlia, Gracias a la vida i Vestida de nit, entre d'altres. Durant una hora i quart, hi haurà temes en català, castellà i anglès, a més d'una cançó en hebreu de la cantant israeliana Noa.

La proposta, però, no es defineix del tot sense la participació de Guillem Cirera en la direcció escènica. «Em van demanar si podia fer-los un taller de dinàmica de moviment i d'espai, vam passar un cap de setmana plegats i, al final, em van demanar si podia dirigir-los el concert», rememora el manresà: «Em vaig trobar un grup de cantants plenes d'energia».

Després de donar una ullada al repertori, Cirera va cercar una història que permetés crear un fil dramatúrgic que s'estengués durant tot el concert. «L'espectacle està concebut en tres blocs», afirma: «La dona com a ésser humà; la dona i el seu lloc en el món i la societat; i la dona com un ésser amb potencial transformador». A més, la funció del coreògraf ha incidit en el moviment de les cantants sobre l'escenari per trencar la imatge arquetípica del conjunt coral que s'està quiet a la fusta.



Formació instrumental

A més del mig centenar de cantants que actuaran a la Sala Gran del Kursaal, també hi haurà una formació de mitja dotzena de músics composta per Mònica Blanque (contrabaix i baix elèctric), Júlia Garrido (violoncel), Laura Gual (viola), Roger Martínez Solé (saxo), Jaume Sonet (piano) -codirector del Cor Itzi juntament amb Roser Esteban- i Timothée Kamba Tobías (bateria). Així mateix, els ballarins Guillem Cirera i Anna Herms també tindran el seu protagonisme sobre l'escenari.

«Volem celebrar la part més festiva de la feminitat, del fet de ser dones», expressen els tres artífexs del concert. «La mirada és positiva, no és una queixa ni una reivindicació», afegeix Esteban, mentre que Reguant apunta que, «per l'edat de les intèrprets, la tipologia de repertori -centrat en les músiques del món i la música moderna- el tipus de concert que fem, Teies i Itzi de seguida ens vam posar d'acord».

Després de l'estrena manresana, el concert Dones es podrà escoltar per segon cop el dissabte 11 de maig a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. A partir d'aquí, tal com assegura Esteban, «estem oberts a portar l'espectacle a altres llocs i fer bolos».