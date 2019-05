El Manrusionica incorporarà el Palau Firal com a tercer escenari aquest 2019

| ARXIU PARTICULAR

L'edició 2019 del festival de música electrònica Manrusionica ja té dates, serà el 8 de juny, i enguany incorpora una important novetat, un tercer escenari nocturn, que s'ubicarà al Palau Firal. A més, l'organització del certamen també ha anunciat el cartell, entre els quals destaquen: Angel Molina, Pépe, The Hacker, Louisahh i Fango.

La d'aquest estiu serà la novena edició del Manrusionica, que aposta per un canvi de nom. El fins ara Festival Internacional de Música Electrònica de Manresa passa a dir-se Festival Sensorial de Música Electrònica, per emfatitzar l'experiència que viu l'espectador en uns muntatges que combinen el so amb la il·luminació i els escenaris, la basílica de la Seu, el parc de la Seu i ara, també, el Palau Firal. L'any passat, unes 5.000 persones van desfilar pel certamen, que és sense ànim de lucre i en el qual col·laboren Regió7, Estrella Damm, Montana, Fibracat, Thunderbitch i Cymatic.

Escenari Thunderbitch (Parc de la Seu) - De 12:00 a 02:30

Espai de dia i nit per a tots els públics. Escolta la música i gaudeix del nou gastro-espai envoltat de natura i de la majestuosa Basílica gòtica de Manresa.

Aquesta serà la primera vegada que la productora i DJ nord-americana, Ivy Barkakati, i Phran, DJ i productor veneçolà facin un b2b amb el pseudònim d'Aka Ivan, tot i que sí que editen junts música des de fa temps. Tots dos establerts a Barcelona, ??la seva música combina l'ús de veus evocatives i hipnòtiques amb ritmes pisters i melodies enganxoses. Una combinació ideal per donar pas, de nou a Begun que després del seu pas per Manrusionica el 2017 amb el directe de l'àlbum AMMA, aquest cop ve a presentar el seu nou treball en format live. Una actuació que segur, no deixarà ningú indiferent i aconseguirà omplir l'escenari de ritmes, energia i emocions durant gairebé una hora i mitja.

Darrere seu, MLiR, un duo suec de productors, residents a Barcelona, i que ja han tastat l'èxit amb un gran tema anomenat "People", d'allò més punxat el 2016. Aquest 2019 veurà la llum el seu nou EP. També visitarà Manresa Mario "Lucient" i Albert Salines "Vera Rubin" responsables de Lapsus, els que arriben a la 9a edició de Manrusionica amb C.E.E. Shepherds seu nou segell que respon a les sigles de C.E.E. "Club Excursionista de l'Electrònica", una referència a aquestes associacions d'alpinistes i caminants que surten cada cap de setmana a explorar nous territoris i és que, amb la seva electrònica amable, això és precisament el que volen fer: explorar nous terrenys.

A mitja tarda serà el torn Pepe, reconegut com el millor "Productor Espanyol de l'Any 2018". També del guru de la producció musical AFFKT a qui l'acompanya en aquesta ocasió a la veu i percussió Sutja Gutiérrez. I quan caigui la nit, Fango farà sonar clàssics de House i Techno House. Tancarà les sessions LKGT .

Escenari Fibracat (Plaça de la Reforma, Manresa) - De 18:00 a 02:30

Quan comença a caure el dia, arrenca l'escenari Fibracat. Espectacle de videomapping en la imponent façana de la basílica gòtica. Tot això, enmig d'un espai urbà i únic. Hi actuaran:

Xols és Carla Agulló, mestra de cerimònies des del 2015 del seu segell Red Panda Music. La música que compon toca estils tan diferents com el Techno Detroit, les abstraccions d'influències jazz o l'electro, per acabar centrant-se en un so ballable, fresc, melòdic i divertit.

Isa · bel Dj i productora de Xile, apassionada per la música electrònica i el format vinil, forma part del col·lectiu Femnøise, booking 100% femení. Amb el seu Techno i House, Isabel Alessandrini acompanyarà l'arribada del capvespre.

Tutu és una d'aquelles artistes que és al punt de mira de tothom. Demostra una energia vital en les seves sessions.

Solid Blake. La productora i DJ escocesa, impulsora de la creixent escena underground danesa de techno a 140 bpms, és una de les artistes emergents amb més talent.

Louisahhh. Tancant aquest escenari, Manrusionica, compta amb l'actitud punk però amb molta classe de la DJ, productora, cantant i veu de, entre d'altres, el "Let The Beat Control Your Body" mític de l'ADN de grans temes de l'electrònica.

Industrial Light experience by Cymatic (Palau Firal de Manresa) - De 01:00 a 07:00

Nou espai industrial on el públic viurà una experiència única gràcies a la instal·lació lumínica, un espai que promet no deixarindiferent.

Aquest nou escenari, s'obrirà amb el techno perfecte d'Averno, un dels joves talents electrònics que atresora València en l'actualitat, a més de ser des de fa tres anys promotor i resident al famós Club Gordo de la seva ciutat.

Michael Amato aka The Hacker té una llarguíssima i llegendària carrera a les espatlles, que l'ha portat a infinitat d'estils de l'electrònica de ball.

I d'artistes mítics parlant, la 9a edició del festival oferirà un gran closing set, amb el Techno en majúscules de 'Angel Molina