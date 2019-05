Mercè Sampietro serà a la cloenda del Clam setze anys després d'apadrinar-lo

Mercè Sampietro, que va apadrinar la primera edició del festival Clam de Navarcles el 2004 quan era la presidenta de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, tornarà setze anys després a la clausura del certamen, el 12 de maig, per lliurar el premi del jurat en la gala de cloenda. Com expliquen els promotors del festival, la intenció era que l'actriu catalana celebrés l'any passat el quinzè aniversari del certament bagenc, però per motius d'agenda no va ser possible. En aquesta edició sí, curiosament el mateix any que Sergi López rebrà, dimarts que ve, el premi honorífic del festival: Sampietro i López van ser les cares de la primera edició del certamen, el 2004, tot i que en l'últim moment l'actor de Vilanova no va poder participar en la clausura.

La setzena edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya se celebrarà del 3 al 12 de maig a Navarcles, Manresa i Sallent, com a seu itinerant. La inauguració es farà divendres, a les 8 del vespre, a l'auditori de la Plana de l'Om de la capital del Bages, amb la presència del director del certamen, Serafí Vallecillos, i dels alcaldes de les tres seus, Llorenç Ferrer, Valentí Junyent i David Saldoni. Es projectarà The Miseducation of Cameron Post, de Desiree Akhavan, film guanyador del festival de Sundance, que s'estrenarà a Catalunya.