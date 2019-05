L'eurovisiu Alfred Garcia i Oques Grasses actuaran en el festival Anòlia d'Igualada

La 31a edició de l'Anòlia es consolida com el festival de pop-rock de la Catalunya Central, amb sis dies de concerts d'entrada gratuïta. La programació portarà a Igualada artistes consolidats, noves propostes emergents, veus i posada en escena en femení, nous estils vinguts més enllà del Principat, i propiciarà la presència a la programació d'artistes locals.

El certamen repeteix format i escenaris, amb les primeres actuacions com a cloenda de l'European Balloon Festival al Parc Central, els concerts de dimarts a divendres al pati del Museu de la Pell i la cloenda a la plaça de Cal Font. L'organització és a càrrec de l'Ajuntament, i la direcció musical serà de Lluís Gendrau, director de la revista Enderrock. El patrocini és d'Estrella Damm, i l'Anòlia també té la col·laboració de la Diputació de Barcelona i del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La banda igualadina JoKB i els osonencs Oques Grasses obriran el festival el dissabte dia 13 de juliol en un doble concert, on les dues propostes presentaran disc al Parc Central. Els artistes locals portaran a l'escenari el seu potent directe amb Ohana, mentre que amb Oques Grasses es podran ballar els hits de Fans del sol, amb la banda que s'ha punxat més aquest any a les ràdios del país.

El dimarts 16 de juliol, Cesk Freixas commemorarà els seus 15 anys dalt dels escenaris amb un concert efemèride, ja que va ser a la capital anoienca on el músic de Sant Pere de Riudebitlles va fer les seves primeres actuacions, al desaparegut Jimmy Jazz. El cantautor penedesenc presentarà el seu setè treball, Festa Major.

Els alcoians El Diluvi portaran des del País València Junteu-vos, un treball en què la producció ha tingut la participació de Roba Estesa, Ebri knight, la Balkan Paradise Orchestra i Anna Gabriel des de Suïssa, amb un homenatge a Ovidi Montllor.

Els dies 18 (dijous) i 19 (divendres) de juliol hi haurà sessió doble. L'artista empordanesa Joina Canyet i el terrassenc Damià Rodríguez, conegut en el terreny artístic com a Lildami, ompliran de rap les dues primeres vetllades. La crítica social i la reivindicació feminista són els dos eixos de les cançons de Companyes, el primer disc de Joina, carregat d'influències del hip-hop, el funk i el jazz.

Lildami, d'altra banda, canta rap/trap en català amb un missatge positiu. En el disc Flors mentre visqui s'allunya dels tòpics de la violència i les drogues que acompanyen sovint el gènere, i fa de l'enginy de les lletres un dels seus trets diferencials. El seu canal de YouTube té dotze mil subscriptors.

L'endemà, la diversitat en la proposta no serà en els matisos i els estils, sinó en les carreres emergents i la consolidació de les propostes. La banda local ContraCorrent presentarà el seu primer llarg, Nits d'Estiu, proposta a la qual seguirà el segon treball de la banda d'Altafulla Porto Bello. El pop fresc i melòdic de ContraCor-rent es va poder escoltar ahir durant la presentació del festival, on els artistes igualadins van interpretar He somiat.

El dissabte 20 de juliol, el doble concert que tancarà l'edició d'enguany de l'Anòlia es traslladarà a la plaça de Cal Font, on el pop i la cançó d'autor seran els protagonistes de les dues propostes. D'u-na banda, l'igualadí Roger Argemí presentarà Gravetat, el seu nou treball. I, d'altra banda, el músic de l'Hospitalet de Llobregat Alfred Garcia portarà amb l'àlbum 1016 la seva gira de presentació a la capital anoienca.

En declaracions a Regió7, Argemí va dir que «em fa molta il·lusió participar a l'Anòlia telonejant Alfred Garcia, perquè gairebé havíem començat junts. Anàvem a la ràdio a tocar les nostres propostes. Han passat 4 o 5 anys des dels nostres inicis i veure que ell ha arribat tan amunt és una d'aquelles coincidències de la vida». En l'acte d'ahir, Argemí va tocar Per sempre, un dels temes que del seu nou treball.

Per la seva banda, Lluís Gendrau, director d'Enderrock i responsable de l'àmbit musical del festival, va assenyalar a Regió7 que «volem que l'Anòlia es conegui arreu del país, més enllà de les comarques centrals. És una marca de referència de l'escena musical catalana, i volem que hi hagi grups consolidats i propostes emergents en un context de concerts gratuïts, així com una presència important de bandes mixtes i propostes fetes per dones. En aquesta edició, hi ha el 50% de presència femenina en el festival i un espai per a la potenciació dels grups locals».