Penguin Random House Grup Editorial compra Edicions Salamandra

Penguin Random House ha signat aquest divendres l'adquisició d'Edicions Salamandra, creada l'any 2000 per Pedro del Carril i Sigrid Kraus. Amb aquesta adquisició, Penguin Random House Grupo Editorial incrementa la seva quota al mercat en llengua castellana tant a Espanya com a Amèrica Llatina en el segment del llibre adult i en l'infantil i juvenil, un camí que va iniciar al 2014 amb la compra de Santillana Ediciones Generals i el 2017 amb Ediciones B. El terminis de la transacció no es faran públics, segons especifiquen en un comunicat. Ediciones Salamandra té en el seu catàleg més de cinc-cents autors espanyols i internacionals com J.K. Rowling, Antoine de Saint-Exupéry, Andrea Camilleri, Jonathan Franzen, Jonas Jonasson, Ferdinand von Schirach, Margaret Atwood, Philip Claudel, Annie Barrows, Mary Ann Shaffer, John Boyne, Khaled Hosseini i Antonio Manzini, entre d'altres.

Penguin Random House s'ha compromès a mantenir la identitat i vocació editorial de cadascun dels segells i seguirà publicant originals en castellà i traduccions al castellà i català d'obres de ficció i no ficció per a públic infantil i adult en format de tapa dura, rústica, butxaca i digital, tant ebooks com audiollibres. Sigrid Kraus continuarà com directora editorial d'Ediciones Salamandra treballant directament amb Núria Cabutí.

Ediciones Salamandra va començar a desenvolupar-se com editorial independent més de 10 anys abans de la seva creació, el 1989, quan Pedro del Carril i Sigrid Kraus es van fer càrrec a Espanya de la filial de l'editorial argentina Emecé Editores. L'editorial es va proposar publicar a España els millors autors del fons editorial d'Argentina i, alhora, desenvolupar una línia narrativa d'acord amb el gustos del mercat espanyol. A finals de setembre del any 2000 Kraus i del Carril van decidir comprar la totalitat de Emecé España, que a partir d'aquest moment va passar a denominar-se Ediciones Salamandra.

El CEO mundial de Penguin Random House, Markus Dohle, ha assegurat que les adquisicions de Santillana Ediciones Generales, Ediciones B i ara Ediciones Salamandra, constaten que Penguin Random House creu "fermament" en el potencial de creixement mundial del mercat del parla hispana i busca portar els autors de Salamandra "a un major número de lectors a tot el món".

De la seva banda, Pedro del Carril, ha declarat que entre els grans grups editorial del món, cap era "més idoni" que Penguin Random House para "recollir i continuar un llegat de trenta anys dedicats a l'edició de qualitat". En una línia similar s'ha expressat Sigrid Kraus, que ha explicat que la compra garanteix la continuïtat de Salamandra. "A partir d'ara el repte serà aprofitar el suport que ens brindarà Penguin Random House per reforçar i expandir el prestigi guanyat amb la publicació d'alguns llibres que delecten, emocionen i sorprenen", ha conclòs.

Finalment, la CEO de Penguin Random House Grupo Editorial, Núria Cabutí, ha afegit que sent orgull perquè hagin confiat en Penguin per "depositar-los" el seu llegat editorial. "Mantindrem la identitat i autonomia editorial d'Ediciones Salamandra i estem il·lusionats de treballar amb l'equip de Salamandra per continuar ampliant la base de lectors i mercats a on arriben les seves obres. El nostre compromís és oferir el nostre suport editorial, comercial i de distribució de la major qualitat per als seus llibres i aportar el màxim de valor als autors del seu catàleg", ha precisat.