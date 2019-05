Castellbell i el Vilar estrenarà el juny un festival d'arts escèniques i visuals

El dissabte 29 de juny s'estrenarà un nou festival artístic a Castebell i el Vilar. Dotat amb 10.000 euros de pressupost, i amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'actriu i dissenyadora Magda Puig posarà dempeus el Vilart, que es defineix com un festival rural d'arts en viu i arts visuals. Un concert de la reconeguda pianista Clara Peya culminarà una vetllada que s'inscriu en l'extens panorama de propostes culturals i estiuenques que es fan a la Catalunya central.

«Els meus pares van estar muntant les Vesprades del Vilar a l'era del mas familiar, el Mas del Puig», explica Magda Puig, «però l'any passat van decidir que era l'últim i jo vaig agafar el relleu per continuar omplint el Vilar de cultura». El Vilart anirà més enllà de la música i el dia de Sant Pere portarà a aquest barri del municipi bagenc un taller de serigrafia, la representació teatral de Fuenteovejuna, exposicions d'arts visuals, la pintura en directe de Berni Puig i un concert de Clara Peya. «Totes les activitats seran gratuïtes, excepte el taller, que costarà 5 euros», indica Puig: «I hi haurà una zona de food trucks perquè la gent pugui menjar i beure».

Clara Peya presentarà en solitari al Vilart el seu darrer disc, Estómac, un treball que viatja pel rap, el jazz, el pop i l'electrònica per elaborar un manifest feminista que ataca les arrels de l'amor romàntic. Des del piano i els escenaris –tant els musicals com els teatrals–, Peya s'ha significat els darrers anys no tant sols com una de les intèrprets més reconegudes del país sinó també com una destacada activista en favor de les reivindicacions feministes.

El concert tindrà lloc a les 22 h a l'era del Mas del Puig. Tres hores abans, i a la plaça de l'Església, els actors i les actrius d'Obskené representaran la seva personal versió del clàssic Fuenteovejuna, de Lorca, que tracta sobre el poder, tant del tirà com del poble.

El taller d'iniciació a la seriagrafia anirà a càrrec del Taller TACAT de Terrassa, i tindrà lloc de 16.30 a 18.30 h a la sala de l'Arc del Mas del Puig. El preu és de 15 euros i les inscripcions es poden fer a festivalvilart@gmail.com.

Per la seva part, Berni Puig culminarà al Vilart la confecció de la pintura mural que durant una setmana farà en una paret al costat de l'estació de la Renfe sobre els orígens de la localitat.