Mishima celebra 20 anys als escenaris amb un repàs des seus grans èxits a les escales de la Catedral de Girona

Mishima ha estrenat la gira 'Potser ens hauríem de preocupar' a les escales de la Catedral de Girona aquest divendres. L'amenaça de pluja ha deixat amb la incògnita al públic de si es podria fer el concert fins al final, ja que era a l'aire lliure. Tot i així, el temps ha semblat respectar la convocatòria del concert i ha fet una petita pausa perquè els barcelonins poguessin la seva festa d'aniversari dalt dels escenaris. Aquest divendres a la nit, Mishima ha bufat les espelmes dels seus 20 anys de carrera musical en un escenari emblemàtic: les escales de la Catedral de Girona. El concert era una de les cites més esperades dins de la programació del Festival Strenes.

Pràcticament 800 persones han acompanyat a Mishima en la festa d'aniversari que han organitzat aquest divendres a la ciutat de Girona per celebrar els 20 anys dalt dels escenaris. Ha estat una festa amb el millor dels regals que la ciutat podia oferir a la banda: tocar davant de les escales de la Catedral de Girona.

De tota manera, fins a última hora hi havia el dubte de si es podria celebrar o no el concert, ja que ha plogut tot el dia fins pràcticament una hora abans de començar. Tot i així, els de Barcelona han començat amb un petit retard, ja que s'havien d'eixugar els graons de la catedral, que aquest divendres s'han convertit en les grades del públic. Aquests problemes logístics han obligat a obrir més tard les portes al públic. La banda ha sortit uns vint minuts després que les campanes de la Catedral marquessin les nou de la nit.

Mishima ha arrencat el concert simulant que el públic mirava per una escletxa a la finestra la sala d'assaig, amb Carabén estirat en un sofà patint les conseqüències de la festa del dia anterior. 'My whole life crying', un dels temes que formaven el primer disc 'Lipstick traces' (2000), ha estat el primer tema que ha sonat. Amb aquesta cançó, el grup ha iniciat un viatge cap als seus orígens, repassant alguns dels temes dels vuit àlbums que ja han publicat.

'Cert, clar i breu', 'La forma d'un sentit', 'Un tros de fang' han estat alguns dels temes que van acompanyar els primers anys de Mishima i que han tornat a sonar aquest divendres a la nit. Amb aquestes cançons, han reviscut la vida d'una banda que, poc a poc, s'anava fent un lloc en el panorama musical català, descobrint que no calia recórrer a l'anglès per tenir un so actualitzat i alternatiu.

Un dels moments més esperats per part del públic ha estat quan el grup ha interpretat 'Guspira, estel o carícia' de l'àlbum 'Ordre i aventura' (2010). Aquest és un dels temes que han marcat més la banda, el single amb què molts van entrar en el seu món i la seva òrbita. El single amb què van començar a acompanyar Mishima quan el grup sortia de la seva infantesa, ara fa deu anys.

El concert a les escales de la Catedral de Girona ha estat el tret de sortida a la seva gira 'Potser ens hauríem de preocupar', que han arrencat dins de la programació del Festival Strenes. Les entrades estaven exhaurides des de feia setmanes.

Últim cap de setmana de concerts

Mishima ha encetat l'últim cap de setmana d'aquesta edició del Festival Strenes, que ha guardat alguns dels principals noms pel final. El dissabte serà el torn de Macaco, que actuarà en el mateix espectacular escenari de la Catedral. I l'encarregat de tancar el certamen de novetats musicals serà Miquel Abras en un concert únic, en què convidarà a diferents artistes catalans.