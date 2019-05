Clara Peya omple l'Anònima en l'exitosa estrena del FABA

La nau principal de la fàbrica de l'Anònima es va omplir aquest diumenge amb el concert inaugural de Clara Peya. L'artista va portar a Manresa el seu disc 'Estómac', un treball reconegut i premiat llargament a nivell nacional. Acompanyada de la seva banda al complet Peya va desgranar cançons plenes de missatge i sensibilitat al voltant de la desconstrucció de l'amor romàntic.

Més de 400 persones van assistir al concert inaugural del Festival Artístic del Barri Antic (FABA), que enguany se celebra del 5 a l'11 de maig a l'Anònima de Manresa. Durant la setmana, del 6 al 9 de maig, tindrà lloc la fàbrica de creació a l'antiga fàbrica elèctrica per mostrar tot el potencial de l'Anònima com a espai creatiu. D'aquesta manera, cada tarda de 18.00h a 22.00h es podrà visitar el procés creatiu de 3 produccions artístiques realitzades ex professo, que estaran en creació a la fàbrica.

Entre d'altres hi haurà, també, als garatges de l'Anònima una sèrie de propostes que posaran al centre del debat els eixos que defineixen el FABA i el projecte Anònima: creació, transformació i barri. Les ponències que se celebraran entre setmana, que són lliures i obertes a tots els públics són, una restart party (esdeveniment de reparació d'aparells espatllats), un debat amb els candidats polítics a l'Ajuntament de Manresa sobre el paper de l'Anònima en el mapa cultural manresà, una taula rodona sobre processos de gentrificació relacionats amb la promoció artística i un taller d'art i gènere.

Durant la setmana també hi haurà l'exposició "Donar a la història la possibilitat de ser una altra" de Clàudia Serrahima que s'estrenarà a les carboneres de l'Anònima. Finalment, el dissabte 11 de maig és el gran dia del FABA esperat a la ciutat: una jornada artística amb gran presència de propostes musicals en 3 escenaris al recinte de l'Anònima, a més de propostes socials, gastronòmiques, familiars i d'exhibició artística. L'entrada de cada dia és lliure i oberta a tots els públics.