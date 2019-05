El teatre que porta a l'escenari la diversitat

Convertir l'escenari en un espai que mostri la diversitat humana és l'objectiu de l'entitat teatral Escenaris Especials, de Banyoles. Un projecte que pretén fer brillar sobre l'escenari les capacitats de les persones amb discapacitat, autisme, trastorns mentals o en deshabituació de tòxics. La tasca social de l'entitat va rebre ahir al migdia el premi Pere Casaldàliga que atorga el Festival Internacional de Cinema Social de Catalu-nya, el Clam. L'entitat concep el teatre com una eina per combatre els estereotips entorn un col·lectiu que sovint queda al marge de les propostes teatrals.

L'acte del lliurement del premi que reconeix las tasca d'entitats o persones que lluiten contra l'exclusió social va ser conduït per la periodista de TV3 Núria Bacardit. L'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles va tenir la presència dels coordinadors de l'entitat Escenaris Especials, que van defensar el paper del teatre com a eina per mostrar la diversitat real de la societat. A l'acte també hi van assistir tretze alumnes i alhora actors de teatre de l'entitat, que van remarcar que el teatre té el poder de fer desaparèixer les seves pors. Tots ells van pujar a l'escenari per rebre el premi Pere Casaldàliga, entregat pel director del diari Regió7, Marc Marcè.

«Fa tretze anys que es va crear l'entitat i, a dia d'avui, ja som cent persones i tot un equip tècnic al darrere», va explicar la coordinadora artística i pedagògica del projecte, Clàudia Cedó. Va apuntar que cada vegada hi ha menys gent que va al teatre i «un dels motius és perquè es tendeix a mostrar un únic relat sense donar veu a la diversitat que existeix al món». De fet, Cedó va explicar que els espectacles d'Escenaris Especials són fruit del treball de tots els alumnes «perquè construïm el guió, els personatges o els escenaris a partir de les seves idees», va subratllar.

Una de les alumnes del projecte, Núria Fernández, va explicar que concep el teatre com una teràpia «perquè m'ajuda a superar les pors». Va confessar que el seu somni és ser actriu, però sovint es desanima quan veu que els espectacles que presenten «tenen poc recorregut i només arriben als teatres de Girona i Banyoles». L'alumne Miquel Lanao té divuit anys i, des dels deu, forma part de l'entitat. Assegura que el teatre és el seu refugi i comenta que li agradaria convertir-se en tècnic del Teatre Municipal de Banyoles.



