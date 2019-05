Ramon Mirabet i Joan Dausà protagonitzaran les Vesprades de Fonollosa per segon cop

L'any passat, Blaumut i Els Amics de les Arts van tornar, per segona vegada, a les Vesprades de Fonollosa. Com aquest juliol faran Ramon Mirabet i Joan Dausà, que, a banda de compartir festival, comparteixen localitat de naixement: Sant Feliu de Llobregat. Ambdós cantautors repetiran concert aixoplugats sota la centenària alzina del Mas Querol. Ramon Mirabet actuarà el dissabte 13 de juliol i Joan Dausà ho farà el dissabte dia 20. L'espai té capacitat per a 700 persones i l'any passat va exhaurir entrades.

Dausà va actuar ara ja fa cinc anys, el juliol del 2014, i Mirabet ho va intentar el juliol de fa dos anys però un xàfec va obligar a suspendre el concert, tot i que l'artista va acabar regalant uns temes acústic al públic. Com explicava ahir Eloi Hernàndez, membre de la Comissió Vesprades de l'Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa, amb el concert de Mirabet «esperem treure'ns l'espineta. És l'únic concert en la història del festival que hem hagut de suspendre».

Després de tretze anys de festival, explica Hernàndez, per on han passat «bona part dels grups catalans (Els Catarres, Gerard Quintana, Quartet Mèlt, Beth, Gossos, Cesk Freixas...), l'organització ha començat a repetir noms buscant «bandes o artistes que presenten disc». Com Mirabet, que acaba de treure Begin Again (Warner), o Joan Dausà, que l'abril de fa un any va presentar Ara som gegants (Promo Arts). Com l'any passat, després de suprimir el concurs de teloners, les Vesprades oferiran «petites actuacions en directe» durant el sopar a l'Espai Gastronòmic que precedeix els concerts. I és que «el 50 % del públic ja ve a sopar», afirma Hernàndez.