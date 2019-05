Sergi López rep el Premi Honorífic del Clam en una ciutat a la qual se sent connectat

El pronòstic es va complir i l'actor Sergi López va aparèixer ahir al vespre a l'auditori de la Plana de l'Om amb la samarreta del Fecinema. I més concretament la del 2011, any en què va ser distingit amb el Plácido d'Honor. Per a qui va ser president del desaparegut Festival de Cinema Negre de Manresa, Manuel Quinto, «Sergi López és amic de Manresa des d'aquell moment». Ahir, l'actor vilanoví recollia el Premi Honorífic del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam) de mans del seu director, Serafí Vallecillos, en reconeixement a la seva trajectòria professional. Però abans de començar, photocall, atenció als mitjans i retrobaments. Càlida abraçada entre López i Gerard Quinto, un dels tres directors del film 7 raons per fugir, estrenat recentment i on l'actor és un dels protagonistes.

Manuel Quinto, exercint de mestre de cerimònies, va mostrar-se molt satisfet de poder presentar «un gran actor que és amic meu, amic nostre i amic de Manresa». Va repassar breument la seva trajectòria artística, tant en cinema com en teatre, i va destacar que «ha fet cinema en anglès, en italià, en castellà i en català». També va remarcar el compromís de l'actor vilanoví amb la terra i la seva gran capacitat de treball».

«No saps ben bé quina cara fer quan et donen un premi», exclamava Sergi López en recollir el guardó davant del centenar de persones que omplien l'auditori. «Encara no acabo d'entendre ni jo mateix com he arribat fins aquí. Puc assegurar que soc un privilegiat». López, amb la naturalitat que el caracteritza, deia que «tinc la sensació que a la meva vida les coses han anat passant. Seria el contrari d'aquella frase dels Manel que diu 'ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí'». L'actor vilanoví recordava que quan se'n va anar a París a estudiar teatre, ni li havia passat pel cap què volia dir fer una carrera de cinema. Però sense ni adonar-se'n es va trobar davant de la càmera. I fins avui. «Mai m'ho hauria ni imaginat i encara avui no sé com va passar». Assegura que la seva «és una història inversemblant». Per a l'actor va ser especialment emotiu rebre aquest reconeixement a Manresa, ciutat a la qual «em sento molt connectat, perquè és un lloc on tinc amics i lligams des de fa temps». I va remarcar que rebre el reconeixement al Festival Clam, «que posa l'accent en els temes socials», encara ho feia més significatiu.

L'acte va continuar amb la projecció de Staff Only, de Neus Ballús. Posteriorment hi va haver un col·loqui molt participatiu on el públic va poder demanar a Sergi López curiositats del rodatge.