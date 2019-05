Manresa i Cervera se sumen a la segona edició del Festival Espurnes Barroques

Amb la mateixa filosofia amb què va néixer l'any passat, unir música, gastronomia i patrimoni barroc en el territori on el 1998 un gran incendi forestal devastava 27.000 hectàrees a la Catalunya Central, torna la segona edició del Festival Espurnes Barroques, que incorpora per obrir-lo Cervera i per tancar-lo Manresa. El certamen se celebrarà al llarg de quatre caps de setmana, del 18 de maig al 9 de juny, i ho farà en 10 poblacions de 4 comarques: Segarra (Cervera i Estaràs); Anoia (Pujalt), Solsonès (Riner, Solsona, Pinós, la Molsosa) i Bages (Sant Mateu, Súria i Manresa). Un territori bar-roc que forma un triangle «amb Cervera i Manresa i el vèrtex al Miracle, que acull l'altar barroc més gran i exhuberant de Catalunya», explicava ahir

El lema d'enguany és «Barroc amb veu de dona» perquè «cada cap de setmana hi ha l'actuació d'una soprano solista» i una àmplia presència femenina, com la manresana Laia Masramon. Per a Barcons, el festival vol ser una «experiència: no hi ha millor lloc per gaudir de la música barroca, interpretada amb instruments històrics o rèpliques, que a les esglésies, davant de retaules barrocs». El certamen s'obre a la dansa i l'església del Miracle n'acollirà de contemporània per primer cop.

Amb uns 70.000 euros de pressupost, Espurnes Barroques es presentava ahir a la cripta de la Seu de Manresa amb l'alcalde de Riner, Joan Solà, impulsor de la iniciativa amb Barcons; el regidor de turisme de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, i el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, Lluís Cerarols. Si Calmet destacava que «Manresa havia de ser al festival» perquè el barroc és la música de l'època de Sant Ignasi (projecte 2022), tant Solà com Cerarols apuntaven com havia «quallat» la llavor d'un festival pensat per conèixer un territori a través del barroc, referent artístic de la Catalunya Central, que l'any passat va atraure 1.500 persones.