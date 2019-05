El festival de Sant Fruitós saldarà el deute de programar una simfònica en el 25è aniversari

El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages-Memorial Eduard Casajoana celebra enguany el seu 25è aniversari i ho farà saldant un deute: programar un concert amb una orquestra simfònica. La mezzosoprano Mireia Pintó, ànima de l'esdeveniment, destaca que l'any passat ja es va programar la cantata Carmina Burana, amb un centenar de cantants i músics a l'escenari, «però sentíem que en l'any de la celebració, tot i que econòmicament és costós, valia la pena incorporar una simfònica». El festival ha apostat per una orquestra catalana, la Camera Musicae, amb seu a Tarragona i dirigida per Tomàs Grau, que «està agafant moltíssima volada, i fa temporada al Palau de la Música. Està integrada per gent jove, molts dels quals, a la vegada, són músics a l'exili en diverses orquestres d'Europa».

Per al concert als jardins de Sant Benet de Bages, que serà el que obrirà el festival el dijous 4 de juliol, l'Orquestra Simfònica Camera Musicae prepara expressament un repertori de Beethoven, que inclou el Triple Concert, «que costa d'escoltar i crec que no s'ha fet mai a Manresa», i la Cinquena Simfonia, «una obra universal de la literatura musical», destaca Pintó. En el Triple Concert actuaran com a solistes Maria Solozobova (violí), Alexander Knyazev (violoncel) i Vladislav Bronevetzky (piano).

La programació dels 25 anys, que es desenvoluparà durant els quatre dijous de juliol, s'ha confegit per ser «variada com sempre i atractiva en la seva totalitat», apunta la mezzosoprano, que afegeix que «en poden gaudir tant els que són abonats a les temporades de concerts a Barcelona com els que només escolten aquests concerts durant tot l'any. Són accessibles per a tot tipus de públic». Així, el segon concert, «que penso que farà gaudir molt els espectadors», és una reproducció dels tres tenors amb intèrprets catalans: Carlos Cosías, Marc Sala i Albert Deprius.

La tercera proposta serà la que unirà de nou al festival, després d'uns anys actuant cadascun per separat, la parella formada per Pintó i el pianista Vladislav Bronevetzky. És la manera que el matrimoni ha trobat per celebrar el 25è aniversari del certamen: «Igual com vam començar». Plegats han interpretat diversos programes, però aquesta vegada han triat un tema «reivindicatiu i que està al carrer: volem donar visibilitat a les dones compositores del segle XIX, que no han tingut el mateix reconeixement que els homes, com Clara Schumann, Alma Mahler o Pauline Viardot, i també a les àries d'òpera protagonitzades per dones amb molta personalitat, de Cleopatra a la poetessa grega Safo». El recital Amb veu de dona també comptarà amb l'actriu Clara Segura per explicar les trajectòries i les vivències d'aquestes dones, «les quals la història, injustament, no ha reconegut suficientment».

La cloenda del festival, que en el conjunt d'aquesta edició dona valor als intèrprets catalans, anirà a càrrec d'un cor «de joves que és el futur, que amb el seu talent fa carrera per tot el món». Els Amics de la Unió, que ja van actuar al Mas de Sant Iscle el 2015, presentaran aquest cop Songs of Hope, que combina música a cappella amb peces de musicals.

El preu dels concerts s'ha fixat en 30 euros per a l'estrena amb la simfònica i en 20 euros la resta, com en altres edicions. El que no hi haurà aquesta vegada seran abonaments. Per la seva banda, Món Sant Benet oferirà el seu paquet promocional (110 euros/117 euros per al primer concert), que inclou visita al monestir (de 19 a 20 h), sopar, entrada vip al concert, allotjament a l'Hotel Món i esmorzar de bufet.