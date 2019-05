la cantina i un punt de trobada a les antigues cotxeres

El magatzem on es guardava el carbó a la històrica fàbrica de l'Anònima de Manresa podria convertir-se en una sala d'exposicions. Les antigues oficines en un plató d'audiovisuals, i a la segona planta hi podria haver una residència per a artistes. La nau principal és ideal per acollir un espai polivalent obert a la ciutat, i la més petita del costat podria destinar-se a un taller cooperatiu. Són algunes de les propostes que fan els organitzadors del Festival Artístic del Barric Antic de Manresa, FABA, per convertir l'actual Anònima en una fàbrica de creació cultural i artística. L'Anònima és actualment de propietat municipal. Fins fa 5 anys acollia la seu central de la companyia elèctrica Endesa. Aquí es va generar per primer cop electricitat a Manresa a finals del XIX.

Ahir, últim dia del FABA, van organitzar una visita guiada per mostrar les interioritats de la fàbrica de l'Anònima en ple Centre Històric de Manresa. Amb una sola premissa: que els visitants hi posessin imaginació per visualitzar les possibilitats que tindria cadascun dels espais de l'equipament de finals del XIX com a punt de generació de cultura transformadora. I així va ser.

Jordi Jet, del projecte FABA-Anònima, va fer de guia per presentar la proposta d'usos que podria tenir el complex. Entre els assistents, regidors de l'actual Ajuntament de Manresa i candidats a l'alcaldia a les pròximes eleccions. També molta gent del món de la cultura. La visita va començar per les cotxeres, on la idea és que es converteixin en un punt de trobada de gent amb inquietuds. D'aquí es va passar a un dels espais més desconeguts, amagats i amb un encant especial de l'Anònima: la carbonera. És on s'emmagatzemava el carbó procedent del Berguedà que es feia servir per generar energia elèctrica. Ara la idea és que esdevingui una sala d'exposicions de petit format que complementaria l'actual Casino de Manresa, «sobresaturat de sol·licituds». De fet, durant el FABA ja s'hi ha pogut veure una mostra de fotografia. Al costat, al mateix soterrani, hi podria haver bucs d'assaig per a grups musicals que «podrien generar n moviment important», va remarcar Jet.

A la primera planta de les oficines «ens imaginem que hi hagi tot el vessant creatiu» d'art i cultura pensat per a la transformació social, que és el que ha volgut posar en pràctica la tercera edició del FABA que es va cloure ahir. De les antigues oficines d'Endesa ja n'han sortit tres projectes que s'estrenaran pròximament.

Una petita residència a la segona planta amb capacitat per a sis llits i amb la «idea d'atreure talent» i «internacionalitzar el projecte de l'Anònima» és una altra de les propostes dels impulsors de la fàbrica de creació de cultura. I a la joia de la corona, la nau central, hi hauria l'espai polivalent per fer-hi concerts, dansa, circ, celebrecions veïnals, fires o convencions.

Segons va explicar Jet, l'Anònima ha de ser un laboratori on es treballi constantment, un «lloc on es resoldran reptes que encara no coneixem», un punt de trobada a on, per a FABA-Anònima, hi han de saltar «guspires» i on no cal una inversió important.