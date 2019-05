El festival Clam posa el punt final a deu dies de cinema basat en la diversitat i la igualtat d'oportunitats

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el Clam, ha posat aquesta tarda el punt final a la seva setzena edició amb l'entrega de premis als films guardonats. 'Carga' i 'Alaska is a drag' han estat els llargs premiats pel jurat; i 'Historias de la teleprisión' s'ha endut el premi del públic. En l'apartat de curts, el jurat ha reconegut 'Todos mis padres' i 'Ilmondiale in piazza', i el premi del públic ha estat per 'Irgendwer'. La gala de clausura ha estat conduïda per l'actriu Mercè Sampietro.

La setzena edició del Clam ha tingut la diversitat i la defensa de la igualtat d'oportunitats com a principals eixos temàtics. El certamen, amb seu a Navarcles i Manresa i enguany Sallent com a municipi convidat, ha comptat amb una quarantena de pel·lícules, la majoria de les quals estrenes absolutes a Catalunya i Espanya, i una llarga llista d'activitats paral·leles.

Durant la gala de clausura el director del festival, Serafí Vallecillos, ha remarcat que aquesta edició "ha estat una de les més reeixides" del festival, "que continua marcant una línia ascendent"."Volem contribuir a un país més solidari, més culte i més lliure", ha afegit.

El Clam de 2019 comptava amb més curtmetratges i llargmetratges que mai. S'hi van presentar 98 llargs i 269 curtmetratges provinents de l'estat espanyol, Portugal, Puerto Rico o Alemanya, entre altres països. 18 d'ells, finalistes, s'han pogut veure aquests dies.

El jurat ha reconegut, en l'apartat de llargmetratges, 'Carga' del portuguès Bruno Gascón, que denuncia les xarxes de tràfic d'éssers humans; i la nord-americana 'Alaska is a drag' de Shaz Bennett, una història sobre la dificultat de trobar-se un mateix. El públic, per la seva part, ha optat pel documental d'Adolfo Garijo 'Historias de la teleprisión', rodat a la presó de Carabanchel.

Pel que fa als curts, el jurat s'ha decantat per 'Todos mis padres' de Bernabé Rico, que explica la història d'un nadó abandonat al carrer, i la italiana 'Il mondiale in piazza', de Vito Palmieri, que posa l'èmfasi en el racisme i la xenofòbia. Pel que fa al públic, s'ha decantat per la canadenca 'Irgendwer' de Marc Gadge, que explica el cas real d'una jove que recorda com va viure la brutal entrada a Berlín de l'Exèrcit Roig Soviètic.



Primer premi Insert

Aquest Clam ha estrenat el reconeixement a la creació audiovisual de persones amb discapacitat, categoria a la qual s'han presentat una vintena de curts. El guardó se l'ha endut el curtmetratge 'On és l'Ivan?', realitzat pel taller de cinema de la Coordinadora Down de Catalunya i dirigit per l'actriu i directora Mireia Ros. El film se centra en vuit joves amb discapacitat intel·lectual que s'enfronten al repte d'un 'Taller d'aproximació al cinema'.