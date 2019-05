El Clam tanca la seva edició més reeixida

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya Clam va tancar ahir a la tarda a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles la seva 16a edició, en una gala protagonitzada per Mercè Sampietro. L'actriu, que ja havia participat a la primera edició del Clam, va fer el lliurament del premi del jurat al millor llargmetratge. El guardó va recaure en Carga del portuguès Bruno Gascon, un film sobre el tràfic de persones que el jurat va qualificar de «proposta valenta». El director va ser ahir a Navarcles i va agrair al jurat que li atorgués el premi per una «pel·lícula dura, però la realitat del tràfic de persones és encara molt més dura i cal que sigui explicada. L'altre llargmetratge premiat va ser Alaska is a drag, de Shaz Bennett. Historias de la teleprisión es va endur el premi del públic i el seu director, Adolfo Garijo, també va ser ahir a Navarcles. En l'apartat de curts, el jurat va premiar Todos mis padres i Il mondiale in piazza i el premi del públic va recuare en Irgendwer.

En aquesta edició hi havia un nou guardó, l'Insert. Per posar en valor la creació audiovisual de persones amb discapacitat, Ampans i el Clam van convocar aquest premi per donar suport al talent, la creativitat i l'expressió artística de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament. Entre una vintena de curtmetratges presentats, tots realitzats per equips en els quals més de la meitat dels seus integrants eren persones amb discapacitat intel·lectual, el premi va recaure en la Coordinadora Down de Catalunya amb el curt On és l'Ivan? Els alumnes del taller de cinema van recollir el premi acompanyats de l'actriu i directora Mireia Ros.

La gala de cloenda va fer un recorregut per una selecció de pel·lícules a través d'unes coreografies protagonitzades per Irina Arnau i Marc Màrquez de l'escola Swing Manresa. Mentre la parella ballava a l'escenari al fons es projectaven imatges de films emblemàtics com Roma, Ha nacido una estrella i Bohemian Rhapsody. I per començar, homenatge a Charles Chaplin, amb un extracte de El gran dictador.

El director del festival, Serafí Vallecillos, va assegurar que «aquesta ha estat una de les edicions més reeixides del Clam». Enguany van rebre 269 curts i 98 llargmetratges. El director va afegir que el Clam «continua marcant una línia ascendent. Volem contribuir a un país més solidari, més culte i més lliure».



Polèmica a la xarxa

Dissabte el youtuber manresà Joan Planas va presentar el documental de temàtica social Camino sin límites. L'acte es va desenvolupar amb absoluta normalitat a l'auditori de la Plana, a Manresa, però, després de la intervenció, persones del món de la cultura, com Jordi Bonvehí i Oriol Pérez, van criticar posicionaments de Planas amb relació a l'holocaust. I Planas va defensar una visió irònica sobre el tema.