Canes presenta una edició amb nom propi: Pedro Almodóvar

El festival dels festivals torna a obrir les seves portes. Des d'avui, la Croisette, el famós passeig de la ciutat de Canes, acull de nou les estrelles més populars i el millor cinema d'autor. Un contrast sovint contradictori però al qual el certamen no vol renunciar, sobretot després de l'edició de l'any passat, que va rebre algunes crítiques per falta de glamur.

Amb els seus millors vestits es presentaran a la ciutat de la costa blava directors tan prestigiosos com Jim Jarmusch, que obrirà la competició amb el seu esperat film zombie The dead don't die, Quentin Tarantino, Ken Loach, els germans Dardenne, Claude Lelouch, Xavier Dolan, Marco Bellocchio, Bong Joon-Ho, Nicolas Winding Refn, Abel Ferrara, Werner Herzog i, per descomptat, i me'l reservo pel final, Pedro Almodóvar.

El manxec és el gran favorit per assolir enguany la Palma d'Or amb Dolor y gloria després de molts anys perseguint el premi –una veritable obsessió personal– i gràcies a una estrena espanyola amb gran èxit de públic i crítica que fa preveure ara la més alta recompensa. Els horaris de privilegi en els quals s'estrena i l'enorme atenció mediàtica ratifica la impressió que mai ha tingut tan a prop el guardó. Seria el primer film espanyol en guanyar-lo, tot i que ja ho va fer l'aragonès Luís Buñuel l'any 1961 amb la producció francesa Viridiana. També podrem veure en competició altres noms propers, com el català Albert Serra, dins de la secció «Una altra mirada» amb el film Liberté, on retrata l'aristocràcia francesa del 1789 partint d'una obra de teatre que es va estrenar l'any passat a la Volksbühne de Berlín.

El gallec resident a Barcelona Oliver Laxe també passarà per la mateixa secció amb O que arde, una barreja entre documental i ficció que aborda la vida d'un piròman. Tan Almodóvar com Serra i Laxe són fills de Canes: han crescut des de les seccions paral·leles fins a la seva actual situació de privilegi. Un altre motiu, doncs, per seguir creient en aquest festival gegantí, que, malgrat el seu poderós glamur, prioritza cultivar les noves veus autorals que marcaran el futur del cinema.