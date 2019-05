Dotze artistes exposaran a Vi_suals en sis locals tancats del Centre Històric de Manresa

El projecte cultural Vi_suals, que uneix la creació artística i la cultura del vi i que es torna a emmarcar en la Fira ViBa, nascuda l'any passat, tornarà, des de demà i fins al 14 de juliol, amb un nou format: els artistes convidats exposaran la seva obra en aparadors de locals del Centre Històric de Manresa que actualment estan tancats. «Tenim artistes de primera que poden aconseguir que aquests espais siguin una galeria, gairebé comercial», apuntava ahir la regidora de Cultura, Anna Crespo, durant la presentació que es va fer davant d'un dels aparadors.

Seran sis espais i un total de dotze artistes els que participaran en aquest projecte: Eva Cardona, Joan Carrió, Anna Cayuela, Alba Comas, Alèxia Lleonat, Josep Morral, Pep Pérez, Eder Pozo, Berni Puig, Periko Raspa, Aina Sallés i Pura Travé. L'itinerari s'obrirà demà a les 8 del vespre. Pere Gasso, comissionat del Centre Històric, va explicar que «l'objectiu de la iniciativa és donar vida i revitalitzar en la mesura del possible» aquest barri manresà. Des del comissionat es van posar en contacte amb els propietaris dels locals que els últims temps havien estat desocupats «amb l'objectiu de tornar-ne a recuperar l'activitat i amb el compromís que quan la propietat necessiti l'espai per llogar-lo a una activitat comercial el recuperi». La idea, segons Gassó és potenciar els locals exposant-hi art perquè durant dos mesos «la ciutadania tingui la oportunitat de fer aquest circuit».

Per la seva banda, Roser Oduber, en representació de la Taula de les Arts Visuals, comissaris i coordinadors de Vi_suals, remarcava que «un dels nostres objectius és sortir de l'espai de confort que representa una galeria d'art o un espai tancat. Aquest nou format permetrà ampliar el nombre d'espectadors». A banda de l'exposició permanent, Oduber va apuntar que el 8 de juny, coincidint amb la Fira ViBa –nascuda l'any passat–, hi haurà dues accions artístiques en viu, una que es farà al mercat de Puigmercadal i l'altra al carrer Sant Miquel, 6. El mateix dia, a la Plana de l'Om, s'inaugurà l'exposició de Foto Art ( Empeltats) i es projectaran dos curtmetratges de Cineclub, de Marc Baylina i d'Isabel Casanova.

Vi_suals posa en valor l'art, el vi, la cultura i la gastronomia amb xerrades, projeccions audiovisuals i degustacions a càrrec dels cellers de la DO Pla de Bages. Aquest cop el concepte Empeltats és l'eix temàtic escollit. Eva Farré, del consell regulador de la DO, es mostrava satisfeta de formar part de Vi_suals i de continuar «treballant per donar a conèixer el vi del Bages com a element d'identitat, cultura i tradició, i fer-ho amb una fusió i amb la creativitat dels artistes». Impulsat conjuntament per la DO Pla de Bages i l'Ajuntament de Manresa, també inclourà activitats com el tast de picapolls i el tast emprenedor.