Salva Racero: «Ara em toca fer allò que sempre he somiat des que tenia 14 anys»

Després d'haver estat el cantant de Lax'n'Busto durant una dècada, el manresà Salva Racero vol complir ara el seu somni de joventut i triomfar amb una carrera en solitari. "Ara em toca fer allò que sempre he somiat des que tenia 14 anys", explica Racero a l'ACN quan se li pregunta què el va empènyer a deixar el grup del Vendrell el novembre de 2016. 'Vaig' és el primer fill musical d'aquesta nova etapa, al costat del productor Xasqui Ten, del qual ja han avançat quatre cançons. El disc complert preveu publicar-lo la tardor vinent, i el presentarà per primera vegada el 5 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona.

Salva Racero va deixar els Lax'n'Busto a finals del 2016, després de deu anys plegats, perquè necessitava fer la seva vida, assegura. "Com a músic, si tens una sèrie d'idees i no les pots dur a terme...No et pots quedar mai amb un 'i si...'", raona donant a entendre que necessitava més espai creatiu. "Als Lax els hi dec l'aprenentatge de la professionalitat, i un cop bregat, crec que ara em toca fer allò que sempre he somiat i desitjat", afegeix.

D'alguna manera, el cantant sent que reprèn una carrera en solitari que tot just agafava volada quan l'any 2006 va rebre la trucada de Lax'n'Busto perquè s'unís al grup. Llavors, recorda, acabava d'aterrar a Londres per mirar de guanyar-se la vida amb la música, poc després d'haver participat a Barcelona en un muntatge de 'Mar i Cel', entre altres experiències com a cantant de musicals i orquestres, allò que aleshores li permetia guanyar-se la vida.

Racero explica 'Vaig' com una "continuïtat" de la seva "energia positiva". La mateixa, diu, que se li ha vist a l'escenari en els anys de vocalista dels Lax. "Una energia positiva, de persona que mira endavant, que si hi ha obstacles mira d'afrontar-los i superar-los", comenta. Les quatre cançons del disc que ja s'han publicat digitalment –'Vaig' i 'Immortal', gratuïtes, i 'Així vull viure i 'Nòmades', en descàrrega de pagament- en són un exemple, assegura el cantant.

Racero és autor de les lletres de les quatre cançons i també és el compositor de 'Nòmades'.

El 5 d'octubre el músic actuarà a l'Apolo de Barcelona per presentar per primera vegada aquestes cançons –"pop rock, amb produccions molt actuals", apunta- i les que acabaran completant l'àlbum, que es publicarà també a la tardor. Les entrades pel concert es posaran a la venda la setmana vinent, informa el mateix cantant.