Eurovisió 2019: Holanda guanya i Miki es queda a la cua

El favorit en totes les apostes, Duncan Laurence (Holanda), ha acabat sent el vencedor d'Eurovisió. La 64a edició del festival ha conclòs després de les actuacions dels 26 participants del certamen, saldat amb la victòria del cantant neerlandès, mentre que el català Miki Núñez ha acabat al 22è lloc.

"La música sempre va en primer lloc", ha recordat Laurence durant els seus agraïments. L'intèrpret, emocionat, va demanar als eurofans que cantessin al seu costat el tema vencedor d'Eurovisió: 'Arcade'.

El representant holandès, favorit segons les apostes, ha estat el que ha acabat alçant-se amb l'anhelat micròfon de cristall, que ha rebut de Netta, guanyadora de l'última edició. Itàlia va aconseguir un meritori segon lloc, i va completar el podi Rússia amb l'actuació de Sergey Lazarev.

Una de les sorpreses va ser el lloc de Suècia, representada per John Lundvik. La seva cançó, 'Too late for love', era una de les favorites en les apostes, però tan sols va aconseguir el sisè lloc.

I, tot i l'optimisme que portava la comitiva espanyola, 'La Venda' va caure... i només es va aixecar fins al 22è lloc. Miki Núñez, el representant triat a través d'Operación Triunfo, ha millorat el resultat de l'anterior edició, en què Alfred i Amaia van defensar 'Tu canción' i van obtenir el lloc número 23.