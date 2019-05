Una nova ruta guiada reivindica els comerços amb més història de Manresa

El farmacèutic Antoni Esteve, de la coneguda nissaga manresana instal·lada a la ciutat des del segle XVII, convertia la coneguda Farmàcia Esteve, que fa cantonada amb la Plana de l'Om i el carrer del Born, en un punt de trobada d'intel·lectuals al principi del segle XX. De les tertúlies que s'hi feien van sortir iniciatives cabdals per a la vida cultural de la ciutat, i a partir d'aquí es va crear l'Orfeó Manresà. És una de les històries que es van poder escoltar ahir en la nova ruta guiada per l'historiador Francesc Comas i que reivindica els establiments emblemàtics de la ciutat.

Els participants del recorregut van tenir clar que la vitalitat del comerç ha estat estretament vinculat, al llarg dels segles, al creixement econòmic i urbanístic de la ciutat. El recorregut va començar a la plaça Major i donant un cop d'ull a les botigues que hi ha entre la plaça i el carrer Sobrerroca, una via urbana amb força perquè la Baixada dels Drets era un dels punts d'entrada a la ciutat i antigament s'havia de pagar per entrar a Manresa. Al segle XIX alguns baixos d'antics tallers artesanals es van anar convertint en comerços. En el primer de la ruta un dels establiments que més va cridar l'atenció dels visitants va ser la barberia que fa cantonada amb el carrer Sobrerroca i la plaça Major. Un establiment que transporta, de fet, a temps passats tots els vianants que s'hi passegen. «La barberia, segons Francesc Vilà, que en deia salón para caballeros, data del 1899, però la fisonomia de l'establiment és del 1910», explicava.

Els comerços es van situar entre les places més importants de la ciutat i on tenien lloc els mercats, i per tant eren més concorreguts. Per aquest motiu carrers com Sant Miquel i Urgell eren els que tenien més vitalitat, i on encara s'hi ubiquen moltes botigues. Més tard, amb el creixement de la ciutat en l'època industrial van guanyar protagonisme altres carrers, com el del Born.