Montserrat recaptarà fons per ampliar el banc d'instruments per als escolans

La basílica de Santa Maria de Montserrat acollirà dissabte un concert inèdit (21 h) a benefici de l'Escolania de Montserrat –per ampliar el seu banc d'instruments– i de l'Obra Social de Sant Joan de Déu –per contribuir a millorar l'atenció i les situacions d'exclusió social de moltes persones a les quals atenen. El concert el protagonitzarà la Banda Simfònica de Badalona, acompanyada a l'orgue per Vicenç Prunés, al piano per Manel Barea i Maria Rosa Raventós, Sonia Barea al violoncel, Joan Susana Marco a la trompeta, i Joan Camps i Gerard Comellas a la trompa, sota la direcció del mestre Manel Barea.

Serà el primer cop que es realitzarà un concert d'aquestes característiques a Montserrat i per assistir-hi caldrà demanar les invitacions prèviament a través del correu concertsolidari@abadiamontserrat.net, i un cop rebuda la petició s'enviaran les entrades personalitzades. Paral·lelament, s'ha posat a disposició de tots aquells que vulguin fer aportacions econòmiques per a aquestes dos projectes solidaris un número de compte de La Caixa (ES07 2100 0215 3702 003 2928).

L'Escolania de Montserrat necessita ampliar el seu banc d'instruments. I és que al centre tots els escolans estudien dos instruments: un de l'orquestra i el piano. Sovint, expliquen, «els candidats que arriben no toquen cap dels instruments que s'ofereixen i, en alguns casos, les famílies no disposen de recursos per comprar un instrument. Per aquest motiu, l'Escolania disposa d'un banc d'instruments que cedeix a les famílies que no poden adquirir-ne un, un préstec que s'allarga habitualment durant els cinc anys de l'estada del noi al centre». Mantenir el banc d'instruments en condicions, i anar-lo ampliant per poder donar un millor servei, és «una necessitat a la qual el centre ha de fer front». Sovint, segons expliquen des de l'Escolania, «hi ha dos escolans que han de compartir un únic instrument perquè no n'hi ha prou per a tothom». D'aquesta manera, la meitat de les donacions d'aquest concert aniran destinades a ampliar i millorar aquest banc d'instruments. D'altra banda, l'Obra Social de Sant Joan de Déu, que ajuda a millorar l'atenció i les situacions d'exclusió que viuen moltes persones, rebrà l'altra meitat de les donacions del concert. L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu té cura de persones en situació de vulnerabilitat per qüestions mèdiques, econòmiques o socials, i també de les seves famílies. Cuida nens i joves, persones grans, persones sense llar o en situació de dependència, amb trastorn mental, discapacitat intel·lectual, a més d'apostar per la recerca biomèdica i la cooperació internacional.