DOCS BARCELONA

Cineclub possibilitarà que DocsBarcelona, un festival prestigiós i valuós que reivindica oportunament el gènere documental, arribi aquesta setmana a Manresa. Es podran veure dos llargmetratges, Cachada (avui) i Operació Globus (dijous), que competeixen en la Secció Oficial Latitud, integrada per títols de l'Amèrica Llatina i de l'Estat espanyol. Cachada guanyà un premi (a la categoria Global) en el festival South By Southwest, d'Austin. Aquesta producció salvadorenca ens apropa a una experiència tan apassionant con edificant. La càmera de Viñayo ens mostra el procés artístic i terapèutic de cinc venedores ambulants d'El Salvador (Magaly, Wendy, Magda, Ruth i Chileno) que segueixen una actriu i directora (Egly Larreynaga) per poder muntar una companyia, La Chalada Teatro, més que especial. L'expressió teatral permet a aquestes dones alliberar els traumes d'un passat tràgic, marcat per la violència masclista, i poder reconciliar-se amb els seus fills. Un testimoni colpidor i carregat d'esperança.

D'altra banda, Operació Globus, una coproducció d'Espanya i Holanda, segueix les vicissituds de Jou per poder trobar el camió (Pegasus) amb el qual va fer, amb quatre amics més de Vic, la volta al món. Però han passat quaranta anys d'una aventura, empresa per cinc joves a la Transició, entre el 1976 i el 1979, que tingué en el seu moment una gran repercussió pública. Ariadna Seuba Serra explora la distància entre els somnis i la realitat, entre el present i el passat. Cachada i Operació Globus són dues propostes estimulants, profundament humanes, que reflecteixen novament el nivell esplèndid dels títols inclosos a DocsBarcelona, l'aparador més important del cinema documental del nostre país. Una gran oportunitat per poder conèixer com respira la no-ficció en el panorama cultural actual. -