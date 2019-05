El Festival de Llegendes de Tous convida Clara Segura

La localitat anoienca de Sant Martí de Tous acollirà els dies 6 i 7 de juliol la desena edició del Festival de Llegendes de Catalunya, el FesLleCat, un festival únic al territori català que reuneix durant tot un cap de setmana més de 3.000 persones.

Aquest any el FesLleCat tindrà més d'una vintena de propostes entre activitats i espectacles per a tots els públics. L'activitat principal serà l'Apagada de Misteri, que tindrà lloc la nit de 6 de juliol: és quan el nucli antic del poble queda a les fosques i un total de 6.000 espelmes marquen un recorregut de llegendes misterioses que culminen al pati del castell del Tous amb la interpretació d'una última llegenda que enguany posarà en escena l'actriu Clara Segura.

El festival tindrà també participació de l'actor Josep Julien, que serà l'encarregat d'explicar al públic llegendes per a adults mentre l'artista Toni Ortiz ofereix un espectacle pictòric de carrer. Repetirà la pallassa Pepa Plana, que ja va participar al festival fa dues edicions, i que tornarà a Sant Martí de Tous versionant el seu nou espectacle , Veus que no veus, al costat de la pallassa igualadina Noël Olivé. Sense oblidar els Racons de Llegenda que, repartits per diferents escenaris del poble, permeten al llarg del cap de setmana escoltar llegendes catalanes i de Sant Martí de Tous.