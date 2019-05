Pedro Guerra obrirà la programació especial per celebrar 10 anys del Voilà!

El 18 de juny del 2009, els berguedans Xavier Tristany i Emma Costa obrien al carrer del Cós 74 de Manresa una sala destinada a oferir música en directe. Toni Albà va beneir el local amb una paròdia de Benet XVI i Dani Galiot i Jordi Belza van protagonitzar, l'endemà, el primer concert. Deu anys després, el cafè-teatre Voilà! continua al peu del canó programant de dijous a diumenge. El maig de l'any passat van arribar a la rodona xifra de 2.000 concerts i aquest mes de juny celebraran una dècada. I ho faran amb música i amb una programació especial que obrirà el 6 de juny el cantautor canari Pedro Guerra.

Com explica Costa, per brindar pels deu anys van decidir buscar artistes «de renom» que mai fins ara haguessin trepitjat el Voilà!. Com Pedro Guerra, que des de final del 2018 està immers en la gira Golosinas, l'àlbum amb el qual el cantautor va iniciar la seva carrera en solitari el 1995, i que ha tornat a editar, remasteritzat, i amb noves col·laboracions (Juanes, Pablo López, Rozalén i Vanesa Martín). Guerra obrirà la programació de l'aniversari el 6 de juny. Continuarà Momo, probablement la millor banda de tribut a Queen de l'Estat, que portarà els immortals temes del grup que liderava Freddy Mercury, el dimecres 12 de juny. «Era un grup que teníem pendent des de feia temps i ara, finalment, podran actuar a la sala», remarca Costa. Divendres 14 serà el torn de La Banda del Panda, que l'any passat van treure al mercat Rumba Bastarda (Kasba Music, 2018), i dissabte el Voilà! acollirà la celebració del desè aniversari amb música festiva i dels vuitanta; acabarà la setmana, diumenge 16 de juny, Martirio, que s'estrenarà a la sala manresana amb el seu fill Raul Rodríguez (que ja havia actuat al Voilà!) amb un homenatge a Chavela Vargas que passegen pels escenaris des del 2013. Tots els concerts seran de pagament.

Amb una capacitat per a una seixantena de persones i amb una disposició de cafè-teatre (escenari, taules i cadires), el Voilà! mantindrà el local com és habitual amb els concerts de Pedro Guerra i Martirio i Raul Rodríguez. Però per a la resta d'actuacions –Tribut a Queen, La Banda del Panda i la festa dels deu anys– deixaran el local nu de taules i cadires.

Si bé la intenció dels responsables del Voilà!, ara fa deu anys, era programar de dimarts a diumenge, «la crisi» els va fer replantejar la proposta, explica Tristany. Malgrat això, i tot i que el més complicat és portar gent «quan els músics no són coneguts», el local té «un públic fidel» i uns artistes que, com explica Costa, «quan actuen per primer cop, habitualment repeteixen. Tot és tant de prop que s'estableix una connexió directa entre l'espectador i el músic». Entre els artistes que més vegades hi han actuat hi ha una llarga nòmina, alguns dels quals ja en el cicle de Residents (versions), com Litus o, quan va començar, Ramon Mirabet. Però la llista és llarga: Beth, Manel Fuentes, Tomeu Pe-nya, Cesk Freixas, Pavvla, Núria Graham, Llibert Fortuny, Menaix a Truà, Blaumut...