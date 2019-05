Joan Coll Canals guardonat amb el 36è Premi Flama

Joan Coll i Canals ha estat el vencedor del 36è Premi Flama de Navàs. Els membres del jurat, format per en Josep Busquets, la Mercè Sangrà, la Dolors Claret, la Xènia Curtichs i en Joan Fontquerni, a més de la Carme Travé com a secretària i en Genís Rovira, regidor de Cultura, ambdós sense vot, han fet públic el guardonat. La decisió l'han presa després d'una setmana deliberant d'entre les 9 propostes que havien presentat diferents entitats de Navàs.

El Joan Coll té com a afició principal la sardana, i això fa que comenci la seva trajectòria cultural a la colla sardanista Corona d'Amor, i més endavant continua formant part de la junta de l'Agrupació Sardanista, essent-ne president durant molts anys. A més, en la seva joventut va ser de la Colla Gegantera i de la Cavalcada de Reis, i també ha col·laborat al Club Natació, en va ser president i vice-president, del Consell Parroquial o de la Comissió de Festes. En definitiva, un treballador incansable i constant que ha dedicat part de la seva vida a fer coses per als altres, sense tenir mai un no per resposta quan es tracta de fer alguna cosa per al poble.