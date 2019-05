Isabel Allende rep el Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino de Barcelona

L'escriptora Isabel Allende ha estat proclamada Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino, guardó que concedeix l'Ajuntament de Barcelona, com va anunciar ahir l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat. El lliurament del premi a Allende (Lima, Perú, 1942) és previst en el marc del certamen literari Barcelona Novel·la Històrica, que aquest any arriba a la setena edició i estarà comissionada per Fèlix Riera. El jurat destaca que Allende «encarna la implicació personal amb l'època que li ha tocat viure», després que el cop de Pinochet el setembre del 1973 l'empenyés a emprendre l'exili. Va plasmar la memòria d'on va néixer a La casa de los espíritus, i va reflectir una Amèrica llatina tenallada de dictadures en la novel·la De amor y de sombra. Allende, que es defineix com una «eterna estrangera», va mostrar el seu compromís amb el gènere històric amb Hija de la fortuna, així com amb Retrato en sepia. Allende viu a Califòrnia des del 1987.