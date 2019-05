Mario Casas es posa a les ordres del manresà David Victori a «No matarás»

Després d'aprimar-se diversos quilos per interpretar "El fotógrafo de Mauthausen" i aconseguir de nouel títol d'actor més sexi amb la seva última aparició a la sèrie "Instinto", Mario Casas es posa ara a les ordres del cineasta manresà David Victori, amb qui ja roda a Barcelona el thriller "No matarás".

Produïda per Filmax, la pel·lícula sempre va tenir com a primera opció per al paper principal a Casas: "Crec que el públic només viurà des de la veritat la metamorfosi del personatge a través dels ulls d'en Mario. Veure la seva transformació està sent una experiència molt potent i inspiradora", explica Victori, director també d'"El pacto" (2018).

Quan a l'actor, afirma que en llegir el guió va pensar "ràpidament" es va voler "submergir-s'hi". "Mai no he fet un personatge així i em va encantar el repte. És el thriller que sempre he volgut fer", remarca.

Sobre aquest nou projecte, Laura Fernández, productora de Filmax, destaca que des que Victori els va presentar la idea, van quedar "enganxats" a la pel·lícula, que es rodarà durant sis setmanes a la ciutat comtal i s'espera que arribi a les pantalles el 2020.

Es tracta, ha assenyalat Fernández, d'un rodatge molt especial, "principalment nocturn i amb càmera a les mans", en què experimentaran "amb nous formats i òptiques" que els permetran dotar la pel·lícula "de la qualitat i intencionalitat" que busquen.

La vida de Casas es convertirà en un malson per culpa d'una noia



Com a punt de partida, la sinopsis del film presenta aquesta equació: "un bon paio, una persona corrent, com qualsevol (...) podria arribar a matar algú". "El principal repte del projecte és aconseguir que l'espectador doni suport al personatge protagonista i aconsegueixi fer el viatge amb ell", afegeix Fernández.

La història segueix en Dani (Casas), un bon noi que durant els últims anys de la seva vida s'ha dedicat exclusivament a cuidar del seu pare malalt i que decideix reprendre la seva vida després de la mort d'aquest. I just quan ha decidit emprendre un llarg viatge, coneix la Mila, una noia tan inquietant i sensual com inestable, que convertirà la seva vida en un autèntic malson. Les conseqüències d'aquesta trobada portaran en Dani fins al punt que es plantejarà coses que mai hauria pogut imaginar.

Casas encapçala un repartiment amb "un gran planter de nous actors i actrius, com la magnètica debutant Milena Smit", aporta Carlos Fernández, també productor de Filmax.

Un director en creixement



Victori va ser durant cinc anys assistent de Bigas Luna i ha participat en els guions de "Hijo de Caín" (2012, Lluís Monllaó) o "Segon origen" (2014, Carles Porta), però el seu salt "a la fama" va ser el 2011, quan va guanyar el primer Festival de Cinema de YouTube organitzat per Scott Free (productora de Ridley Scott) i Michael Fassbender.

Amb el premi del Festival va fer Zero (2015) un web sèrie de mig milió de dòlars produïda per Scott Free i Michael Fassbender disponible a YouTube. I l'any passat va estrenar el seu primer llargmetratge "El pacto", una cinta a cavall entre el thriller i el terror psicològic, protagonitzat per Belén Rueda i Darío Grandinetti.