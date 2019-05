El coreà Bong Joon-ho guanya la Palma d'Or de Canes amb la pel·lícula «Parasite»

El director coreà Bong Joon-ho ha fet història aquest dissabte convertint-se en el primer director de Corea del Sud en guanyar la Palma d'Or de Canes, per la seva pel·lícula "Parasite".

Per segona vegada consecutiva, Canes premia amb el seu màxim guardó un film asiàtic, després de "Un asunto de familia" del japonès Hirokazu Kore-Eda l'any passat.

"Parasite" es va convertir de seguida en una de les grans favorites del festival després de la seva projecció, i encapçalava la majoria de rànquings de la crítica que es publiquen durant el certamen.

"Parasite" explica, amb constants pinzellades d'humor negre, un ritme endimoniat i moltes dosis de crítica social, l'implacable procés d'ascens social d'una família de classe baixa. És una pel·lícula que va ser rebuda molt unànimement i de forma entusiasta en els passis de premsa i finalment també pel jurat presidit pel mexicà Alejandro González Iñárritu.



Antonio Banderas

Antonio Banderas ha estat un dels grans protagonistes del palmarès amb el premi al millor actor per la seva interpretació a "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar. És el guardó més important en tota la carrera de l'actor malagueny, emocionat i eufòric quan ha pujat a recollir el seu diploma durant la cerimònia de clausura.

Banderas ha dedicat el premi a Almodóvar, al que ha qualificat del seu "mentor i amic". El director manxec es queda novament sense la preuada Palma d'Or que se li ha resistit durant tota la seva carrera. El premi a la millor actriu ha estat per la britànica Emily Beecham, protagonista de "Little Joe", el film futurista de l'austríaca Jessica Hausner.



Ni Tarantino, ni Bellocchio

Pel que fa a la resta del palmarès, algunes de les grans favorites n'han quedat fora. Ni Tarantino, ni Bellocchio ni Malick, que sonaven amb força per tenir premis, han acabat guanyant res.

La gran sorpresa ha estat el Grand Prix, segon premi en importància del festival, obtingut per la jove directora senegalesa Mati Diop per la seva primera pel·lícula "Atlantique".

El jurat ha premiat una altra directora, la francesa Céline Sciamma, amb el premi al millor guió per "Portrait de la jeune fille en feu", tot i que és un premi menor per la que era una altra de les grans favorites a guanyar la Palma d'Or.

El palmarès d'aquesta excel·lent edició del Festival de Canes s'ha completat amb el premi al millor director pels germans Dardenne -realitzadors de "Le jeune Ahmed-, el premi del jurat ex-aequo per la francesa "Les misérables" i la brasilera "Bacurau", i una menció especial pel palestí Elia Suleiman, director de "It must be heaven".