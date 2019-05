«Parasite» guanya la Palma d'Or a Canes, i Banderas s'endú el premi al millor actor

Parasite ( Gisaengchung), dirigida pel sud-coreà Bong Joon-Ho, va guanyar, ahir, la Palma d'Or del 72è Festival de Canes, que va recollir el cineasta en la cerimònia de cloenda del certamen francès. Per part seva, l'actor Antonio Banderas va rebre el premi al millor actor pel seu treball a Dolor y gloria, on interpreta l'alter ego del director del film, Pedro Almodóvar.

Parasite competia, entre altres cintes, amb la d'Almodóvar, que aspirava al màxim guardó del festival francès. Espanya i Catalunya, però, no marxen amb les mans buides. A banda de Banderas, el director gallec Oliver Laxe va rebre el Premi del Jurat en la secció Un Certain Regard per la pel·lícula O que crema, mentre que la cinta Liberté, del català Albert Serra, va guanyar el Premi Especial del Jurat en aquesta secció.



La primera directora negra

La pel·lícula Atlantique, dirigida per la cineasta francosenegalesa Mati Diop, va rebre el Gran Premi del Jurat. A més a més, Diop es va convertir en la primera dona negra que competia en la Secció Oficial. Els germans Dardene van rebre el premi a la millor direcció per la seva pel·lícula Le jeune Ahmed i Emily Beechman va recollir el de la millor actriu per Little Joe.

A la secció oficial també hi havia cintes de Quentin Tarantino, Xavier Dolan, Terrence Malick, Ken Loach, Jean-Pierre i Luc Dardenne, Kleber Mendonça Filho, Aranud Desplechin i Ira Sachs. El jurat d'aquesta edició l'ha presidit Alejandro González Iñárritu.