Una cançó de Rosalía, entre les 10 millors de l'any per a la revista Time

La cançó 'Con altura', de l'artista sesrovirenca Rosalía i el creador colombià J. Balvin, ha estat seleccionada com una de les deu millors en el que va d'any per la revista Time. El rotatiu destaca la capacitat "camaleònica" de la cantant, una qualitat que ha "demostrat" durant el "ràpid ascens en l'últim any".

La publicació nord-americana es refereix a la capacitat de l'artista catalana d'adaptar-se a diferents gèneres musicals, com ara el hip-hop, el flamenc o el reggaeton. "'Con altura' sona com el futur de la música pop mundial", afirma Time.