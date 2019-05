La comarca intensifica l'atractiu dels seus pobles i paisatges per als rodatges de projectes de tot tipus

L'activitat dels organitzadors del Festival Internacional de Cinema de la Cerdanya s'estén també a la Cerdanya Film Commission, entitat responsable de rebre i gestionar les demandes de les productores que escullen la Cerdanya per realitzar enregistraments de productes cinematogràfics i publicitaris, entre d'altres. «L'hivern i la primavera han estat moguts i l'estiu també es presenta intens», explica Jordi Forcada.

Les dades del 2018 mostren un balanç de 47 rodatges al llarg de l'any en diferents localitzacions de la comarca, que van ocupar fins a 125 dels 365 dies de l'any. Els projectes tenen a veure tant amb la ficció cinematogràfica i televisiva com amb la publicitat, la fotografia i els continguts digitals. «Dar-rerament, hem tingut fins i tot un anunci japonès», explica Forcada.

«La comissió és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a gestionar les peticions de rodatges que arriben als ajuntaments de la Cerdanya (103, l'any passat). Per aquest estiu, ja hi ha concertades dues produccions de curtmetratges, una xifra que s'incrementarà exponencialment gràcies a les activitats pròpies del festival de cinema.

En aquest sentit, s'ha de destacar la creació del nou Laboratori de Creació Audiovisual, que ja té una quarantena de realitzadors becats. «Del seu treball n'han de sortir entre vuit i deu projectes més», indica el director de la comissió i el festival: «A més, la seva estada entre nosaltres durant una setmana pot donar rèdits en el futur perquè, si arriben a treballar en el sector audiovisual, aquestes persones ja coneixeran la Cerda-nya i sabran el potencial que hi ha aquí per situar-hi localitzacions».

Forcada reconeix que «estem orgullosos de poder fer això per a la comarca», si bé admet que fan una feina que encara no és prou coneguda malgrat el seu gran potencial. El principal responsable explica que va fer un informe de possibles localitzacions de la Cerdanya per a la sèrie Juego de Tronos, però la producció finalment va centralitzar el treball a Girona.