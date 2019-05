Els joves de 8 a 16 anys poden prendre part en el concurs «Llegir té premi»

Les 400 biblioteques públiques de Catalunya i les biblioteques escolars que ho desitgin acolliran de l'1 de juliol al 12 de setembre la nova edició del concurs Llegir té premi, adreçat a joves de 8 a 16 anys, amb l'objectiu de fomentar la lectura durant el període de vacances d'estiu. Com és habitual, els lectors que més llegeixin i que superin amb èxit les preguntes de comprensió lectora optaran als premis del concurs (un iPad, un rellotge d'última generació, etc.) en dues categories, de 8 a 11 anys i d'11 a 16. Els joves lectors que hi vulguin prendre part s'han d'inscriure fins al 30 de juny.

La novetat d'enguany d'aquesta iniciativa del departament de Cultura i el Servei de Biblioteques és que es poden formar equips (clubs de lectura) i optar a ser el grup que ha realitzat més lectures. Els joves interessats podran seleccionar textos d'un catàleg de més de 500 títols en català, castellà i anglès, ja sigui en paper o a través de la biblioteca digital eBiblioCat. El Servei de Biblioteques del departament de Cultura preveu que enguany hi participin 1.300 joves.

En el moment de registrar-se com a participant, el lector haurà d'indicar quina és la seva biblioteca de referència, d'aquesta manera la biblioteca podrà fer un seguiment de l'evolució dels seus usuaris. La dinàmica del concurs és la següent: un cop llegida l'obra seleccionada, els participants hauran de respondre una sèrie de preguntes sobre el títol triat i acumular punts.