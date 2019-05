La rectoria de Godmar acull una òpera de Donizetti

El conjunt Sull'Aria, de l'Aula de Cant del Conservatori Superior de Música de Badalona, interpretarà aquest dissabte, a les 19.30 h, l'òpera Lucia di Lammermoor, a la rectoria de Godmar (al camí del cementiri), de Callús. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden comprar de forma anticipada a l'ajuntament.

Lucia di Lammermoor és un dels títols més emblemàtics de la trajectòria operística del compositor italià Gaetano Donizetti. Basada en la novel·la The bride of Lammermoor, de Walter Scott, l'òpera tracta sobre l'amor romàntic que esdevé impossible a causa de les rivalitats, el poder i la violència causades per l'home. El grup badaloní ja va dur la tardor passada a la localitat l'òpera Don Pasquale, també de Donizetti.