El film manresà «7 raons per fugir» s'estrena al continent sud-americà

La pel·lícula 7 raons per fugir, dirigida pels manresans Esteve Soler, David Torras i Gerard Quinto, es veurà avui per primer cop al continent sud-americà, concretament a la ciutat brasilera de Porto Alegre, en el marc del festival de cinema fantàstic Fantaspoa. El productor Martín Samper i el mateix Quinto prendran part en una taula rodona posterior a l'emissió d'un film que es projectarà novament divendres.

«El Fantaspoa és el festival de fantàstic més important de l'Amèrica Llatina», va indicar el realitzador manresà a Regió7 abans d'agafar el vol cap a São Paulo, escala prèvia a aterrar a Porto Alegre. Després de l'estrena mundial que va tenir lloc el mes de març passat en el festival South by Southwest, a la localitat texana d'Austin (Estats Units), 7 raons per fugir es va poder veure per primer cop a l'Estat espanyol en el Festival de Màlaga i, a l'abril, va participar en el Brussels International Fantasy Fantastic, Thriller and Science Fiction Film Festival. Al juny, el film prendrà part en el seu cinquè festival, concretament el Neuchâtel International Fantastic Film Festival, en aquesta localitat suïssa.

«Per participar en aquests festivals t'han de seleccionar», va apuntar Quinto. Fins ara, la cinta de factura manresana no ha aconseguit cap premi, però «tenim clar que, malgrat que potser 7 raons per fugir és una pel·lícula que podríem classificar, alhora, d'autor, una comèdia i de gènere fantàstic, la nostra idea és continuar fent un recorregut pels certàmens de cinema fantàstic».

El llargmetratge de 75 minuts es projectarà a la Cinemateca Capitolio Petrobras de Porto Alegre, en el marc d'un festival que projectarà 110 pel·lícules entre el 16 de maig i el 2 de juny. En la seva quinzena edició, el certamen ofereix al públic al voltant de 110 produccions cinematogràfiques, repartides entre curtmetratges i llargs. El Fantaspoa reuneix també una seixantena de convidats d'arreu del món, i fa homenatges com el que es tributarà al llegendari director nord-americà Roger Corman, de 93 anys.

7 raons per fugir enllaça set de les històries que Esteve Soler va escriure per a les obres de teatre Contra el progrés, Contra la democràcia i Contra l'amor. Una trilogia escènica de la qual ja va sortir primer el curtmetratge Interior, família, que fins i tot va concursar en el reputat Festival de Canes del 2014. Talment com aquesta producció, la pel·lícula està ficant el cap en alguns dels esdeveniments cinematogràfics més rellevants del continent europeu i, fins i tot, d'Amèrica.

L'extens repartiment inclou grans noms de la interpretació catalana i espanyola com Sergi López, Emma Suárez, Lola Dueñas, Alex Brendemuhl, Alain Hernández i Francesc Orella. Les petites històries que narra el film són àcides crítiques a la societat contemporània, a partir d'una mirada còmica i incisiva, amb elements de fantasia. En la trilogia escènica, Soler va voler retratar la conquesta per part del capitalisme de conceptes com el progrés, l'amor i la democràcia, pervertits en el si d'unes societats amenaçades.