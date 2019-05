Un fundador de Tele7 ofereix còpies de la gala de Cap d'Any del 1987 a Kronos

Artistes com Ramon Calduch i Regina dos Santos i el grup Swing Latino van actuar a la festa de Cap d'Any que l'antiga Tele7 va muntar a la discoteca Kronos el desembre del 1987 per ser emesa la nit del 31 de desembre i, així, celebrar l'arribada del 1988 amb els espectadors. «Fins i tot vam gravar les dotze campanades», recorda Salvador Barrera, un dels fundadors de la cadena i responsable d'aquella experiència.

D'aquella festa televisada ja en fa més de trenta anys, però Barrera va retrobar fa un any la cinta en VHS i ara s'ha posat en contacte amb aquest diari per oferir-se a regalar una còpia a tothom qui vulgui rememorar la retransmissió. «Després de passar la gala per la televisió, la cinta va quedar oblidada, van anar passant els anys i fa poc la vaig poder recuperar», explica. Per aquest motiu, qui tingui interès a adquirir-ne una còpia pot escriure al correu electrònic barrera1312@gmail.com.

Quan va localitzar la cinta en format VHS, Barrera va demanar a Fotografia Vert que la digitalitzés per fer-la compatible amb els sistemes de reproducció d'avui en dia. «Revisant-la», comenta Bar-rera, «vaig pensar que a la gent que va participar a la festa com a públic potser li faria gràcia tenir-ne una còpia».

Al llarg d'aquelles poc més de tres hores d'actuacions musicals, van pujar a l'escenari de l'antiga Kronos el duet Mata-hari, Swing Latino, Ramon Calduch, els mags Magic Kirman, Magic Valenti i Marc Elius i Kira, el Ballet Español amb Joan David i Lídia, el Ballet de la Casa d'Andalusia, el Ballet del Gimnàs Gimbe, Regina dos Santos i l'artista d'striptease Lorena Bell. Un extens elenc de cantants, mags i ballarins que va acompanyar l'audiència de Tele7 en una de les nits més significades de l'any, concretament la del traspàs del 1987 al 1988.