Els grups anoiencs Teatre Nu i Teatre de l'Aurora duran els seus espectacles al TNC

La programació de la temporada 2019-2020 del Teatre Nacional de Catalunya es caracteritzarà per la paritat entre autors i autores, entre directors i directores, i també perquè, gràcies al cicle Epicentre pioneres, recuperarà algunes veus femenines de principi de segle com Víctor Català. Entre les 28 propostes, n'hi haurà quatre amb protagonisme destacat de companyies i directors de la Catalunya Central: Teatre de l'Aurora i Teatre Nu hi portaran produccions pròpies, i Joan Maria Segura i Josep Maria Mestres hi dirigiran espectacles.

La temporada arrencarà el 10 d'octubre amb La Rambla de les Floristes, un clàssic de Josep Maria de Sagarra dirigit per Jordi Prat i Coll, després de l'èxit d' Els Jocs Florals de Canprosa, amb Rosa Boladeras. Destaca també l'obra Justícia, un encàrrec que el TNC va fer a Guillem Clua, que debuta a la Sala Gran. La direcció anirà a càrrec del calafí Josep Maria Mestres i amb Josep Maria Pou i Vicky Peña en el repartiment, i es veurà a final d'hivern.

Les veus interiors, d'Eduardo De Filippo, dirigida per Xavier Albertí, és una comèdia agredolça ambientada en el Nàpols del 1947. Tindrà intèrprets com Pere Arquillué, Joan Carreras i Mercè Arànega, i es podrà veure a la Sala Gran entre el 7 de maig i el 14 de juny del 2020. Altres muntatges que recalaran al Teatre Nacional de Catalunya, segons va explicar ahir el director artístic, Xavier Albertí, són Mrs. Dalloway, dirigit per Carme Portaceli, amb Blanca Portillo de protagonista i que ja s'ha pogut veure, amb totes les entrades venudes, al Teatro Español de Madrid; i La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda, adaptada i dirigida per Joan Ollé.

Albertí va anunciar que el lema de la temporada serà Conquesta i resistència perquè aquestes són «les línies bàsiques dels espectacles, on es mostraran actituds de col·lectius condemnats a la resistència per conquistar la centralitat». Albertí va posar especial èmfasi a indicar que, en l'àmbit de l'autoria, hi ha deu homes, tretze dones i cinc muntatges mixtos, mentre que en el de la direcció, els directors masculins seran tretze, els femenins dotze i hi haurà tres muntatges amb direcció mixta. «Des de fa molt temps, hem intentat ser el màxim de paritaris i feministes possible, i som el primer equipament de teatre públic que ens obliguem que això sigui part del nostre codi deontològic», va proclamar Xavier Albertí.

El maig de l'any vinent, es podrà veure Monroe-Lamarr, de Carles Batlle, dirigida per Sergi Belbel. Laura Conejero i Elisabet Casanovas es posaran a la pell de les actrius Hedy Lamarr i Marilyn Monroe, en una trobada que podria alterar, el 1962, el curs de la guerra freda.

Dins del cicle Epicentre pioneres, s'oferirà una obra com Passat Ridorta, adaptació teatral de la novel·la Solitud, de Víctor Català, amb direcció d'Alícia Gorina, a més de L'huracà, de Carme Montoriol, el primer encàrrec que, el 1934, la Generalitat republicana va fer a una dramaturga.

A més, al Museu Nacional d'Art de Catalunya es podran presenciar, entre quadres d'artistes de la seva època, les lectures escèniques d' Una venjança com n'hi ha poques, de Lluïsa Denís; Es rifa un home!, de Rosa M.Arquimbau; i Les cartes, de Víctor Català.

Altres muntatges són Habitació 1: Ultima Thule, creació d'Hotel-Col·lectiu Escènic i Atresbandes; Només una actriu de teatre, amb Estela Medina, última actriu viva deixeble de Margarida Xirgu; Hipòtesi Demà, de Lali Álvarez i Hui Basa; i Europa Bull, de Jordi Oriol, premi Quim Masó 2018.

A la Sala Tallers, una de les obres de la temporada serà L'amic retrobat, basada en la novel·la de Fred Uhlman, amb dramatúrgia de Josep Maria Miró, direcció de Joan Arqué, i interpretació de Quim Ávila, Francesc Cuéllar i Jordi Martínez. La companyia La Conquesta del Pol Sud presentarà l'última part de la trilogia que ha fet sobre dona, identitat i història, Raphaëlle -que es va veure a Manresa fa unes setmanes-, i Paco Zarzoso donarà a conèixer La casa de les aranyes, un text encarregat pel TNC en coproducció amb l'Institut Valencià de Cultura.

Jordi Casanovas dirigirà Gazoline, sobre el que va passar als suburbis de París el 2005, i també tindran cabuda en la temporada els muntatges de dansa Malditas plumas, de Sol Picó, i Enter Achilles, de Lloyd Newson (DV8 Physical Theatre), així com un altre de circ, Ahir, de la companyia Animal Religion. Per als més petits, s'oferirà La nena dels pardals, Kàtia i Ex-libris.

Xavier Albertí, que va recordar que el pressupost de la temporada és d'uns deu milions d'euros, va avançar que el preu dels abonaments es mantindrà. Pel que fa a l'esdevenir de l'actual temporada, quan encara falten dos mesos perquè finalitzi, va dir que l'ocupació es manté per damunt del 80%, i que el nombre d'espectadors està al voltant dels 122.000.