L'atmosfera postapocalíptica de Mad Max protagonitzarà el festival de cinema de Sitges

La sorra del desert, el ferro rovellat i els cotxes de Mad Max envairan el pròxim festival de cinema de Sitges, que en el cartell de la 52a edició mostra l'atmosfera postapocalíptica de la pel·lícula, que enguany compleix 40 anys.

El festival, que tindrà lloc del 3 al 13 d'octubre, celebrarà l'aniversari del primer lliurament de la saga, dirigida per George Miller i estrenada el 1979, recuperant altres títols del gènere fantàstic d'aquest any, com Alien, el vuitè passatger, i farà un retrospectiva de pel·lícules de baix pressupost italianes de ciència ficció de finals dels 70.

El director, Àngel Sala, recorda com Mad Max. Salvatges d'autopista "va impressionar" tota una generació d'adolescents i va ser "un gran èxit sorpresa", ja que venia d'un país "poc habitual", com Austràlia, i comptava amb un càsting "gairebé desconegut", encapçalat per un jove Mel Gibson.

En el cartell presentat el dimecres 29 de maig, hi apareix un cotxe destruït per l'òxid, abandonat enmig d'un desert infinit i sense rastre de cap personatge, indica Rafa Antón, director creatiu de l'agència encarregada del disseny. Afegeix que la creació és "un homenatge a una obra amb un univers gràfic únic, que es presta com pocs al format sintètic i icònic de la cartelleria".

Sala defineix el 1979 com un any "molt important i decisiu" en el gènere fantàstic, ja que van coincidir les estrenes d'altres pel·lícules destacades, com Alien, el vuitè passatger, de Ridley Scott, i Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola.

En aquest sentit, contextualitza l'època d'estrena de la pel·lícula, entre finals dels setanta i principis dels vuitanta, com un temps "d'eufòria" vinculat a la carrera armamentística de la Guerra Freda però que, alhora, es vivia amb una "por de fons a l'apocalipsi, la destrucció i el caos", que es reflectia en les pel·lícules que es van estrenar en aquells anys.

El director del festival recorda que Alien ja va protagonitzar l'edició de Sitges de fa 10 anys, però avança que aquest any tornarà a estar "molt present", ja que "no ens oblidarem del monstre més bonic i sexi del cinema", ironitza.

Sala explica que en la propera edició faran una retrospectiva, anomenada Apocalypse domani, que repassarà els "títols clau" de l'exploitation italiana de ciència ficció de finals dels 70. Es tracta d'una categoria caracteritzada per produccions de baixos pressupostos, com Els guerrers del Bronx i 2019, després de la caiguda de Nova York, que imitaven les grans pel·lícules americanes i que a Espanya van tenir "un enorme èxit comercial".

Així mateix, el llibre oficial del festival, titulat Apocalypse Domani. La década dorada de la 'exploitation' italiana de ciència ficció (1977-1990), també abordarà el fenomen i repassarà els seus precedents, els seus continguts i l'impacte que van generar aquest tipus de produccions.

Sala emfatisa la voluntat del festival d'anar més enllà del cinema i abastar altres elements del gènere fantàstic, com és la literatura, i destaca que es tornarà a celebrar la iniciativa Taboo'ks, un mercat de drets especialitzat en el gènere per fomentar l'adaptació cinematogràfica de llibres.

El director del festival celebrat el moment que viu el gènere, que és present i guardonat en festivals com Canes, així com molt popular entre el públic gràcies a pel·lícules i sèries com Joc de Trons.

Per això, considerat que "hem passat de ser freaks a ser trending topic", i l'àmbit del fantàstic "ja no és una raresa ni una cosa de quatre gats, sinó que és una cosa important".