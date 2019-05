La Pera Llimonera guanya el premi de votació popular de La Mostra d'Igualada

Després d'obtenir el Premi Xarxa Alcover, la companyia barcelonina La Pera Llimonera va ser guardonada ahir amb el Premi al millor espectacle de La Mostra d'Igualada per votació popular. Així, per primer cop un dels muntatges que concorren a la fira de teatre infantil i juvenil s'emporta les dues mencions. La peça reconeguda és Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol, que es va estrenar en el marc del certamen anoienc el dissabte 6 d'abril al teatre municipal l'Ateneu d'Igualada. Adreçada a infants de 6 a 12 anys, Baobab crea una metàfora sobre la guerra i la migració a partir dels personatges d'un bolet i un esquirol. El premi va ser atorgat després de comptar els 926 vots emesos pels espectadors durant La Mostra: La Pera Llimonera va tenir 95 adhesions, i va quedar davant de La petita Capmany, de Tanaka Teatre (63), i Planeta M.Art, del clown manresà Marcel Gros (22). La recompensa del premi és la contractació de l'espectacle: Baobab es veurà per la Festa Major d'Igualada.