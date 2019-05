Així sona «Aute Culture», la nova cançó de Rosalía amb la que desmunta les crítiques

Rosalía ha tret una nova cançó que promet ser tot un èxit, com ja és costum en la sesrovirenca. La cantant ha estrenat aquest dijous «Aute Culture», una nova cançó que arriba amb el seu videoclip oficial.

Amb aquesta nova cançó, Rosalía vol desmuntar totes les crítiques que ha portat a l'esquena, tal com és l'apropiació cultural del món gitano: des del pentinat, passant per les ungles i l'or al cant flamenc; així ho ha fet durant els 2.54 minuts que dura la cançó. Evidencia d'això, són les persones que apareixen al principi del vídeo, que la miren amb temor que la catalana pugui tornar a atribuir-se elements propis de les seves cultures.

Però, hem pogut observar que aquesta por desapareix al final del videoclip, quan un d'aquests personatges que abans estava atemorit, acomiada la cantant i els seus ballarins amb admiració, sent això il·lustratiu de l'èxit que la cantant té quan visibilitza les cultures més desfavorides.