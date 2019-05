La ballarina Sol Picó inaugurarà la 22a Fira Mediterrània de Manresa

La ballarina i coreògrafa Sol Picó donarà el tret de sortida a la 22a edició de la Fira Mediterrània de Manresa amb un espectacle en què proposa una relectura de la cultura popular valenciana.

35 músics de bandes populars i 8 ballarins professionals es fusionaran en un proposta que pretén fer recórrer l'espectador en un viatge cap a la cultura d'arrel.

L'espectacle, que tindrà lloc el 10 d'octubre, comptarà també amb la intervenció especial del cantant Carles Dènia. El nou director artístic, Jordi Foses, s'ha fixat el repte de donar "més teixit i musculatura a la cultura popular".

"Visió de 360 graus i desacomplexar la cultura d'arrel, que no només trobem propostes de cultura popular en certàmens especialitzats i els puguem normalitzar ". Per fer-ho, vol treballar "amb cohesió" amb altres festivals i propostes culturals.

En la seva primera roda de premsa des que és el nou director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa, Jordi Fosas ha explicat quins són els principals reptes que s'ha marcat durant a seva etapa al capdavant del certamen. Fosas ha assegurat que, entre els seus objectius, hi ha el de "dotar de musculatura la cultura popular" que, segons ha dit, s'ha de "desacomplexar" i tenir "una visió de 360 graus" amb col·laboracions i cohesió amb altres festivals i propostes culturals.

Fosas també ha avançat sis propostes que es podran veure a Manresa, del 10 al 13 d'octubre. Entre elles, l'espectacle inaugural del certamen, 'Animal de sèquia', en què la ballarina i coreògrafa Sol Picó proposarà una relectura de la cultura popular valenciana. L'espectacle, de més d'una hora de durada, tindrà lloc el 10 d'octubre a les 9 del vespre a la Sala Gran del Teatre Kursaal.

A la Mediterrània també s'hi podrà veure 'Rostoll Cremat', de Produccions de Ferro, una proposta escènica en què Toni Gomila reflexiona sobre la societat mallorquina a partir del bagatge de la literatura popular i universal. Ho farà sota la direcció d'Oriol Broggi. També s'hi podrà veure el grup de rock Obeses amb col·laboració amb la Cobla Berga Jove, o el Quico el Célio, el Noi el Mut de Ferreries, que presentaran en concert el seu darrer treball discogràfic, 'Viatge a Buda'.

Totes les propostes que ha avançat s'estrenaran a d'altres festivals a excepció d'una, 'Bestiari', la versió en format XL del llibre disc en què es vol homenatjar Josep Carner amb motiu de la commemoració, l'any vinent, del 50è aniversari de la mort del poeta, un dels més rellevants de les lletres catalanes. L'espectacle es fa amb visió de futur i amb prou temps de marge perquè els programadors el puguin tenir en compte de cara al 2020, quan se celebra l'efemèride.



Cartell de la manresana Maria Picassó



Aquest dijous també s'ha presentat la nova imatge de la 22a edició de la Fira. L'artista manresana Maria Picassó per a qui, segons ha dit, conèixer el cartell del certamen és cada any "un esdeveniment", ha creat un cartell "plural i colorista" on hi són representades les tres branques principals de la Fira: les músiques del món, les arts escèniques i la cultura popular. Ho ha fet amb tons fluorescents i amb un estil que evoca "una festa sota el mar".