Obres de col·leccions privades que volen mantenir l'anonimat

? La quarantena de quadres d'una trentena de pintors manresans o bé vinculats amb la ciutat que es mostraran en quatre sales del convent de les Caputxines provenen de quatre col·leccions privades (el gros de l'obra pictòrica prové de dues) que volen mantenir l'anonimat. És per això que moltes de les obres serà el primer cop que s'exhibeixin públicament. S'aplegaran treballs de pintors manresans del segle XX, com Josep Mestres Cabanes, Evarist Basiana, Estanislau Vilajosana, Venanci Vers, Ramon Salisi, Josep Vila Closes, Joan Jubert, Joan Sallent, Pilar Planas, Antoni Ferrer o Àngel Millan. Compartiran protagonisme amb artistes catalans vinculats a la ciutat i que van fer de Manresa el seu motiu pictòric, com Francesc d'Assís Planas Doria, Joan Vila Puig, Josep Ventosa, Alfred Figueras, Oleguer Junyent i Tomàs Boix. La mostra també donarà a conèixer artistes nascuts a Manresa que van gaudir de prestigi més enllà de la ciutat, com Lluís Torras Farell, Amadeu Fontanet o els germans Ramon i Antoni Trulls Pons, entre d'altres.